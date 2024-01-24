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De volta às ruas

Sindicatos entram em acordo e greve dos coletores de lixo é suspensa no ES

Com a validação das bases sindicais da categoria das propostas feita na mediação com o sindicato patronal, foi decido pelo retorno da coleta de lixo
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 jan 2024 às 11:48

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 11:48

Coletores de lixo da Grande Vitória entram em greve
Coletores de lixo da Grande Vitória entraram em greve na última segunda-feira (22) Crédito: Fernando Madeira
Após quase dois dias de greve, o sindicato dos coletores de lixo (Sindilimpe) suspendeu o movimento e os profissionais da limpeza urbana voltaram às ruas no Espírito Santo. A decisão foi tomada após mediação realizada pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures).
Após a mediação, o sindicato percorreu as bases e realizou conversas com os trabalhadores e as trabalhadoras, na noite de terça-feira (23) e na manhã desta quarta-feira (24). Diante da nova proposta, a greve foi suspensa e os trabalhos foram retomados.
A nova proposta será encaminhada para avaliação da categoria em uma assembleia, que será realizada na quarta-feira da próxima semana, dia 31, às 16 horas, na sede do Sindilimpe-ES, em Vitória.
“Em um dia de greve, a sociedade viu a quantidade de lixo que se acumulou e percebeu ainda mais a importância dos trabalhadores da Limpeza Urbana para as cidades. A partir dessa luta, foi negociada uma nova proposta para a categoria, apresentada pelo Ministério do Trabalho. O sindicato agradece o apoio da sociedade nessa luta e, por enquanto, a greve está suspensa”, informa a presidenta do Sindilimpe-ES, Evani Reis. 
Proposta do Ministério do Trabalho:
  • Reajuste de 7% para garis;
  • Equiparação salarial dos municípios do interior com o valor pago aos funcionários de limpeza urbana de Aracruz;
  • Reajuste de 9% para coletor (que recolhe os sacos de lixo) e jardineiro;
  • Reajuste de 9% para encarregados, supervisores e líderes de turma;
  • Redução da carga horária dos garis de oito para seis horas diárias, para novos contratos;
  • Café da manhã no valor de R$ 5,00

Greve começou com passeata

A paralisação tinha sido anunciada nesta segunda-feira (22), durante passeata na Avenida Vitória, na Capital capixaba, tendo duração de um dia. Conforme o sindicato dos trabalhadores, o pedido era de reajuste salarial de 15%, tíquete alimentação linear no valor com o valor de R$ 1 mil sem descontos em caso de atestado, férias ou diferença de escala.
Caso tivessem seguido com a paralisação, alguns sindicalistas, por decisão da Justiça, deveriam voltar a trabalhar. De acordo com ofício, seria necessário voltar com 100% das atividades de recolhimento do lixo hospitalar e de postos de saúde.

O reflexo da greve dos coletores de lixo no Centro de Vitória

O mesmo percentual deveria ser seguido aos serviços da coleta de lixo urbano nas áreas com risco de inundações e de deslizamento, sobretudo em áreas de encosta,.
Além disso, a manutenção de 50% dos serviços de coleta de lixo úmido de residências, restaurantes e similares também era para ser mantido. Se fosse descumprido, seria aplicado multa diária de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento desta decisão.

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