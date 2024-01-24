Sindicatos entram em acordo e greve dos coletores de lixo é suspensa no ES

Coletores de lixo da Grande Vitória entraram em greve na última segunda-feira (22) Crédito: Fernando Madeira

Após quase dois dias de greve, o sindicato dos coletores de lixo (Sindilimpe) suspendeu o movimento e os profissionais da limpeza urbana voltaram às ruas no Espírito Santo . A decisão foi tomada após mediação realizada pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com o Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures).

Após a mediação, o sindicato percorreu as bases e realizou conversas com os trabalhadores e as trabalhadoras, na noite de terça-feira (23) e na manhã desta quarta-feira (24). Diante da nova proposta, a greve foi suspensa e os trabalhos foram retomados.

A nova proposta será encaminhada para avaliação da categoria em uma assembleia, que será realizada na quarta-feira da próxima semana, dia 31, às 16 horas, na sede do Sindilimpe-ES, em Vitória.

“Em um dia de greve, a sociedade viu a quantidade de lixo que se acumulou e percebeu ainda mais a importância dos trabalhadores da Limpeza Urbana para as cidades. A partir dessa luta, foi negociada uma nova proposta para a categoria, apresentada pelo Ministério do Trabalho. O sindicato agradece o apoio da sociedade nessa luta e, por enquanto, a greve está suspensa”, informa a presidenta do Sindilimpe-ES, Evani Reis.

Proposta do Ministério do Trabalho:

Reajuste de 7% para garis;

Equiparação salarial dos municípios do interior com o valor pago aos funcionários de limpeza urbana de Aracruz;

Reajuste de 9% para coletor (que recolhe os sacos de lixo) e jardineiro;

Reajuste de 9% para encarregados, supervisores e líderes de turma;

Redução da carga horária dos garis de oito para seis horas diárias, para novos contratos;

Café da manhã no valor de R$ 5,00

Greve começou com passeata

O reflexo da greve dos coletores de lixo no Centro de Vitória

O mesmo percentual deveria ser seguido aos serviços da coleta de lixo urbano nas áreas com risco de inundações e de deslizamento, sobretudo em áreas de encosta,.