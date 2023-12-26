Sêxtuplos: mãe mostra expectativa para alta de Lucca e Henry em Colatina

Colocar as roupinhas no varal e organizar o quartinho das crianças. Assim foi o Natal na casa de Quezia Romualdo e Magdiel Costa, pais dos gêmeos que nasceram em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo

Toda essa preparação se deu por conta da notícia de que Lucca e Henry receberiam alta na manhã desta terça-feira (26). A informação foi compartilhada pelos pais dos bebês em uma rede social e, desde então, Quezia e Magdiel estavam com a ansiedade "a mil" para a chegada dos pequenos ao lar da família.

"Nosso Natal mais que especial foi todo de preparativos para a chegada dos príncipes", disse a mãe em uma postagem que mostra várias roupinhas sendo dobradas e retiradas de uma caixa.

Em outra publicação, Quezia segura dois bebês-conforto (espécie de cadeirinha utilizada em automóveis para recém-nascidos) e não esconde a alegria de trazer os filhos para casa.

Alta adiada

Apesar da expectativa, a alta de Lucca e Henry foi adiada. Segundo a assessoria do São Bernardo Apart Hospital, onde os bebês estão internados com as irmãs, Eloá e Maytê, Henry apresentou sintomas de quadro gripal, enquanto Lucca ainda tem dificuldades para mamar.

Por isso, a equipe médica do hospital decidiu, por precaução, manter o acompanhamento dos bebês na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) pelos próximos dias. Eloá e Maytê também devem permanecer no hospital por mais tempo.