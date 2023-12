Sêxtuplos: mãe mostra expectativa para alta de Lucca e Henry em Colatina

Os dois irmãos teriam alta nesta terça-feira (26), mas a saída do hospital foi adiada após um deles apresentar sintomas gripais

Colocar as roupinhas no varal e organizar o quartinho das crianças. Assim foi o Natal na casa de Quezia Romualdo e Magdiel Costa, pais dos gêmeos que nasceram em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.