AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ansiedade "a mil"

Sêxtuplos: mãe mostra expectativa para alta de Lucca e Henry em Colatina

Os dois irmãos teriam alta nesta terça-feira (26), mas a saída do hospital foi adiada após um deles apresentar sintomas gripais

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 15:26

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 dez 2023 às 15:26
Colocar as roupinhas no varal e organizar o quartinho das crianças. Assim foi o Natal na casa de Quezia Romualdo e Magdiel Costa, pais dos gêmeos que nasceram em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Toda essa preparação se deu por conta da notícia de que Lucca e Henry receberiam alta na manhã desta terça-feira (26). A informação foi compartilhada pelos pais dos bebês em uma rede social e, desde então, Quezia e Magdiel estavam com a ansiedade "a mil" para a chegada dos pequenos ao lar da família. 
"Nosso Natal mais que especial foi todo de preparativos para a chegada dos príncipes", disse a mãe em uma postagem que mostra várias roupinhas sendo dobradas e retiradas de uma caixa. 
Em outra publicação, Quezia segura dois bebês-conforto (espécie de cadeirinha utilizada em automóveis para recém-nascidos) e não esconde a alegria de trazer os filhos para casa.

Alta adiada

Apesar da expectativa, a alta de Lucca e Henry foi adiada. Segundo a assessoria do São Bernardo Apart Hospital, onde os bebês estão internados com as irmãs, Eloá e Maytê, Henry apresentou sintomas de quadro gripal, enquanto Lucca ainda tem dificuldades para mamar.
Por isso, a equipe médica do hospital decidiu, por precaução, manter o acompanhamento dos bebês na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) pelos próximos dias. Eloá e Maytê também devem permanecer no hospital por mais tempo.
Agora, a expectativa da família é de que Lucca e Henry possam receber alta em janeiro próximo. 

LEIA MAIS SOBRE OS SÊXTUPLOS DE COLATINA

Sêxtuplos de Colatina vestem roupinha especial e entram no clima de Natal

Sêxtuplos: Henry e Maytê são transferidos e se juntam aos irmãos em Colatina

Morre Theo, um dos sêxtuplos de Colatina que estava em estado gravíssimo

"Um dia de cada vez', diz pai após uma semana do nascimento dos sêxtuplos

O recorde de bebês em uma mesma gestação é dos sêxtuplos do ES? Fomos atrás

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Previsão do tempo: El Niño provoca clima de extremos no Brasil em agosto, com calor atípico e ciclone a caminho
O senador Magno Malta e sua filha, Maguinha Malta, durante a Convenção Estadual do PL
Quem é o homem que tem os ouvidos de Lorenzo Pazolini
redes sociais; comunicação; marketing; omnichannel
Nós somos verdadeiros caçadores de intenções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados