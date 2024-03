Confira locais

Semana Santa: onde comprar palmito para a torta capixaba na Grande Vitória

Ingrediente da tradicional torta capixaba poderá ser encontrado em pelo menos 16 pontos de comercialização na Grande Vitória

Palmito é um dos principais ingredientes para a receita da torta capixaba. (Carlos Alberto Silva)

João Barbosa Repórter / [email protected]

As prefeituras da Grande Vitória já definiram os locais onde os consumidores poderão comprar o palmito a ser usado como um dos principais ingredientes da tradicional torta capixaba, prato típico da Semana Santa no Estado.

São pelo menos 16 pontos de comercialização regulamentados pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Viana para a venda do produto. Confira abaixo a lista dos locais por município.

Vitória

Na Capital, a venda do ingrediente começa na próxima segunda-feira (18), em Santo Antônio, na região do Sambão do Povo.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), equipes de fiscalização vão monitorar a chegada dos vendedores. De acordo com a pasta, também será organizado o comércio ambulante na área, que também vai contar com a instalação de banheiros, pias e contentores.

Vila Velha

Em Vila Velha, a venda começa na quarta-feira (20) e vai até a Sexta-Feira Santa (29), no estacionamento do Atacadão, situado na Avenida Carlos Lindenberg, nº 1.723, no bairro Nossa Senhora da Penha, próximo ao viaduto. De segunda-feira a sábado, as vendas acontecerão das 7h às 21h30. Já no domingo, o comércio será permitido das 7h às 18h.

Segundo a prefeitura canela-verde, o local tem área adequada para descarga do palmito, iluminação e serviço de diário de remoção de resíduos.

Serra

Na Serra, o palmito poderá ser encontrado em sete pontos de venda, organizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Nos locais, a venda estará autorizada a partir do dia 26 de março, com programação diária das 7h às 20h, até o Domingo de Páscoa (31).

Terreno ao lado do Terminal de Laranjeiras, na Avenida Eldes Scherrer Souza;

Entrada do bairro Jardim Limoeiro, rodovia BR 101, km 8,5 (próximo ao Andaimes Vitória);



Em frente ao Posto de São Benedito, em Serra Sede, na Rua Floriano Peixoto, 104, São Judas Tadeu;

Peixaria de Jacaraípe, na Colônia de Pescadores (próximo à Praça Encontro das Águas);



Entrada do bairro José de Anchieta (próximo ao posto de combustível Arara Azul), rodovia BR 101, km 264, em José de Anchieta;



Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacaraípe (próximo ao posto Shell);



Entrada de Nova Almeida (próximo à rotatória do bairro, entre a Avenida Edvaldo Lima e a Rua Germano Nauman);



Cariacica

Já em Cariacica são quatro pontos com venda autorizada entre os dias 21 e 31 de março, em horário definido pelos próprios vendedores.

Segundo a prefeitura, neste ano, os pontos autorizados são: São Francisco, próximo ao Corpo de Bombeiros; Campo Grande, ao lado da Câmara Municipal, na Avenida Mário Gurgel; Itacibá, próximo ao supermercado Casagrande e aos Correios; e Porto de Santana, na entrada do bairro.

Guarapari

Na Cidade Saúde, a venda do ingrediente acontecerá entre os dias 23 e 29 de março nos arredores do Mercado do Produtor Rural, no Centro da cidade, como informou a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari (Semag).

Viana

Em Viana, a venda do palmito é feita por produtores do município às sextas-feiras, em Viana Sede, das 11h às 17h, no estacionamento da Praça Jerônimo Leite e nas feiras que ocorrem aos sábados, em Marcílio de Noronha, próximo ao posto de atendimento É Pra Já, das 7h às 12h.

