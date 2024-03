Sem tratamento no Amapá, criança indígena faz cirurgia cardíaca no ES

Da aldeia Missão Nova, entre o Amapá e o Pará, Garnison Kaxuyana Tiriyo, de 7 anos, e o pai, vieram para o Estado no início de fevereiro para o procedimento; expectativa é que o menino receba alta em breve

A vontade de salvar a vida do próprio filho pode ser maior do que qualquer barreira, incluindo as linguística e cultural. Foi o que fez o Gabriel Kaxuyana Tiriyo, pai de Garnison, de 7 anos, ambos indígenas da aldeia Missão Nova, entre o Amapá e o Pará, no Norte do Brasil, que veio ao Espírito Santo para o pequeno fazer uma cirurgia cardíaca. O detalhe? Nenhum dos dois sabe falar uma palavra sequer em português.