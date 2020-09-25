Secretário da Educação do ES critica MEC na condução da crise

O secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo Crédito: Reprodução / TV Gazeta | Arquivo

Rede CBN, o secretário afirmou que o MEC poderia ter se mostrado uma liderança mais ativa, coordenando as secretarias estaduais e municipais no debate sobre o retorno das aulas presenciais, considerando as desigualdades de acesso ao ensino. A postura que vem sendo adotada pelo Ministério da Educação (MEC) desde o início da pandemia da Covid-19 no país foi criticada pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, na tarde desta quinta-feira (24). Em entrevista à, o secretário afirmou que o MEC poderia ter se mostrado uma liderança mais ativa, coordenando as secretarias estaduais e municipais no debate sobre o retorno das aulas presenciais, considerando as desigualdades de acesso ao ensino.

Para Vitor de Angelo, as ações na Educação poderiam ocorrer de forma mais integrada. "Ele poderia, e nisso não vou dizer o ministro Milton, porque ele chegou muito recentemente ao MEC, mas o Ministério como um todo, poderia ter liderado nacionalmente as Secretarias Estaduais de Educação e as Secretarias Municipais de Educação nesse esforço. Um exemplo: aqui no Espírito Santo , estamos patrocinando acesso gratuito a alunos e professores. Mas quem teve que procurar as operadoras, pactuar um valor e tocar todo o processo que envolve uma ação dessa magnitude  que não estava no repertório de ações que a gente tinha até março deste ano  fomos nós mesmos", argumentou.

Na visão do secretário, o Ministério poderia ter utilizado da estrutura que o governo já dispõe ou poderia ter coordenado um esforço conjunto  que, para ele, acabou sendo pulverizado pelos estados e municípios. "Cada um deles (estados e municípios) tendo que correr atrás desse prejuízo sozinho. Imagine se tivéssemos feito isso em escala nacional? Talvez o valor investido tivesse caído, o esforço empreendido tivesse diminuído, o tempo gasto tivesse sido menor", afirmou.

DESVIO DO FOCO

"Um ganho desse período que estamos vivendo da pandemia  que, em si, é uma situação muito negativa, claro  foi ter colocado os verdadeiros problemas da educação na ordem do dia. Conectividade, por exemplo, é um problema verdadeiro e prioritário para o país. Quando trazemos aqueles debates para a discussão na Educação, desvia-se o foco do que é prioritário, trazendo o que não é relevante para a educação e para quem trabalha e estuda no sistema educacional", ponderou.

"A GENTE NÃO PODE NUNCA PERDER A ESPERANÇA", DIZ SECRETÁRIO

Rede CBN se via uma continuidade do perfil das lideranças, Vitor de Angelo afirmou que todo governo tem um viés próprio e que os ministros costumam não destoar desta escolha ideológica. Ao tratar da mudança de comando no MEC, com a saída de Abraham Weintraub e a chegada de Milton Ribeiro, e perguntado em entrevista àse via uma continuidade do perfil das lideranças, Vitor de Angelo afirmou que todo governo tem um viés próprio e que os ministros costumam não destoar desta escolha ideológica.