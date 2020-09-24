Covid: com ES negociando vacina, veja as que estão em teste no país

Com o governo do Estado em negociação para comprar a vacina da Covid-19, A Gazeta preparou uma lista com quatro vacinas que estão sendo testadas no Brasil.
Espírito Santo entra na corrida para comprar vacina da Covid-19
Os estudos com voluntários brasileiros foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com o órgão, as pesquisas estão em andamento por isso, não é possível fazer previsão sobre quando os produtos estarão disponíveis.
Já o Ministério da Saúde diz que a estratégia de vacinação vai considerar 100 milhões de doses e a transferência de tecnologia tratadas com a empresa AstraZeneca.
Estão sendo testadas no Brasil: a vacina produzidaa pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech; a vacina da AstraZeneca, desenvolvida na Universidade de Oxford; a chinesa Coronavac, feita em parceria entre o Instituto Butantan com a chinesa Sinovac; além da Janssen-Cilag, da Johnson & Johnson.
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Janssen-Cilag (Johnson & Johnson)
Os resultados preliminares das fases 1 e 2 da vacina com mais de mil pessoas mostraram que ela foi capaz de induzir uma resposta imune à doença. As fases dois (que ainda está ocorrendo no Reino Unido) e três de testes (acontecendo no Reino Unido, Brasil e África do Sul) devem garantir a eficácia completa dela. A opção é tida como a mais promissora pela OMS.
A vacina está na fase três de testes e usa o RNA mensageiro, que tem como objetivo produzir as proteínas antivirais no corpo do indivíduo. A expectativa é testar a vacina em cerca de 30 mil voluntários com idades entre 18 e 85 anos no mundo. Desse total, mil serão testados no Brasil. A expectativa é que a eficácia da vacina seja comprovada até o outubro. A empresa espera produzir até 100 milhões de doses até o fim do ano.
Está na terceira e última fase de testes em humanos. Médicos e enfermeiros voluntários de seis Estados brasileiros participam da testagem. Até o final de setembro, todos terão tomado as duas doses da vacina. Em 15 de outubro, haverá a análise de eficácia.
Os testes da Fase 3 da vacina da farmacêutica belga foram autorizados no Brasil no dia 18 de agosto. O estudo prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, com idades entre 18 e 60 anos, sendo 7 mil no país distribuídos nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Não há informações sobre os resultados alcançados até o momento.
MAIS DE 200 VACINAS
Informações da Organização Mundial de Saúde (OMS) atestam que há mais de 200 projetos de vacina contra o coronavírus em diferentes fases de desenvolvimento no mundo.
Um relatório divulgado recentemente pela instituição apontou que há no momento 33 vacinas em fase de experimentos clínicos, das quais 10 estão na etapa mais adiantada, chamada fase 3. Outras 143 estão em fase pré-clínica.