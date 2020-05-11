São Mateus ultrapassa 60 casos de Covid-19; Guriri lidera entre bairros

Prefeitura de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva

O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, registrou 10 casos do novo coronavírus, nesta segunda-feira (11). Com os novos números, a cidade contabiliza 60 pacientes contaminados pela Covid-19. As informações estão no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O boletim da Prefeitura de São Mateus apresenta um número ainda maior, com 12 casos na últimas 24 horas e 61 no total.

Com esses casos, São Mateus ultrapassa pela primeira vez Linhares, que desde o início da pandemia aparecia como cidade com mais casos da doença no Norte do Estado.

O bairro com mais casos confirmados do novo coronavírus no Norte capixaba também fica em São Mateus, o balneário de Guriri registra 16 casos confirmados da doença, segundo a Sesa. De acordo com a Prefeitura, são 17 casos no local.

De acordo a Secretaria Municipal de Saúde, o Município já tem 323 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 61 foram confirmados, 107 descartados, 155 são suspeitos, 27 foram curados e dois óbitos foram registrados.

CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS POR BAIRROS EM SÃO MATEUS