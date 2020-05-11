Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja casos por bairros

São Mateus ultrapassa 60 casos de Covid-19; Guriri lidera entre bairros

São Mateus ultrapassa pela primeira vez Linhares, que desde o início da pandemia aparecia como cidade com mais casos da doença no Norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 19:42

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 19:42

Prefeitura de São Mateus
Prefeitura de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, registrou 10 casos do novo coronavírus, nesta segunda-feira (11). Com os novos números, a cidade contabiliza 60 pacientes contaminados pela Covid-19. As informações estão no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O boletim da Prefeitura de São Mateus apresenta um número ainda maior, com 12 casos na últimas 24 horas e 61 no total.
Com esses casos, São Mateus ultrapassa pela primeira vez Linhares, que desde o início da pandemia aparecia como cidade com mais casos da doença no Norte do Estado.

Veja Também

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 4.819 e mortes chegam a 196

Fiscalização mais intensa no comércio a partir desta segunda no ES

O bairro com mais casos confirmados do novo coronavírus no Norte capixaba também fica em São Mateus, o balneário de Guriri registra 16 casos confirmados da doença, segundo a Sesa. De acordo com a Prefeitura, são 17 casos no local. 
De acordo a Secretaria Municipal de Saúde, o Município já tem 323 casos notificados com suspeita de Coronavírus. Destes, 61 foram confirmados, 107 descartados, 155 são suspeitos, 27 foram curados e dois óbitos foram registrados.

CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS POR BAIRROS EM SÃO MATEUS 

  • Aroeira - 1
  • Boa Vista - 4
  • Cacique - 1
  • Centro - 2
  • Chácara do Cricaré (Inocoop) - 3 
  • Fátima - 2 
  • Forno Velho (Cohab) - 2
  • Guriri - 17
  • Ideal - 1 
  • Jacuí - 2
  • Litorâneo - 1
  • Morada do Ribeirão - 2
  • Nativo - 3
  • Nova São Mateus - 1
  • Novo Horizonte - 1 
  • Parque Washington - 1
  • Pedra Dagua - 1
  • Planalto (Seac) - 1
  • Rio Preto - 2
  • Santa Tereza (Ponte) - 1
  • Santo Antônio - 6 
  • Sernamby -1
  • Universitário - 2
  • Vila Nova - 3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados