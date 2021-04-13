"Roubar não vou, mas não sei o que fazer", diz pedreiro que não conseguiu chegar ao trabalho no ES

"Essa manifestação está atrasando a gente um pouco. Estou há duas semanas sem trabalhar. A situação está muito difícil em casa. A gente quer trabalhar, mas eles não estão deixando. E os filhos da gente em casa passando necessidade. Eu não sei nem mais o que fazer"

O transporte público é a única maneira que Ademir tem para chegar ao trabalho. Com a remuneração paga por dia trabalhado, ele diz que, se chegar atrasado, corre o risco de perder um dia inteiro de serviço.

"Eu não tenho dinheiro para ir até lá. Não tem outra situação para fazer. Aí quando acontece da gente fazer o que não quer, eles querem prender a gente. Mas não querem deixar a gente trabalhar. Espero trabalhar hoje ainda, mas como não é dia fechado, eles descontam o dia da gente", lamentou.