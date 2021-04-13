"Pegou de surpresa", diz usuária do Sistema Transcol sobre protesto dos rodoviários

A diarista Iracema de Souza chegou cedo ao terminal de Itacibá, mas não encontrou nenhum ônibus Crédito: Kaique Dias

A diarista Iracema de Souza saiu cedo de casa, em Cariacica Sede, para trabalhar em Vila Velha, mas não encontrou nenhum coletivo no terminal de Itacibá. Para ela, a população deveria ter sido avisada de que haveria um protesto.

"Vim sem saber, porque falou que ia começar a rodar às 5 horas. Vim de carona com o meu marido lá de Cariacica. Quando passamos na garagem, estava aberto, mas não tinha ônibus rondando ainda. Cheguei aqui eram 6 horas e agora estamos esperando. Não concordo com um protesto desse, a gente precisa de trabalhar e não tem condução", criticou.

A doméstica Cristiane Gomes criticou a manifestação dos rodoviários Crédito: Kaique Dias

A doméstica Cristiane Gomes também foi pega de surpresa e, embora concorde que os profissionais deveriam ser vacinados, defende que a população teria que ter sido avisada sobre a manifestação.