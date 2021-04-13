"Pegou de surpresa", diz usuária do Sistema Transcol sobre protesto dos rodoviários

O trabalhador capixaba foi pego de surpresa na manhã desta terça-feira (13). Os que dependem de transporte público acreditavam que os ônibus do Transcol voltariam a circular, mas encontraram os terminais vazios. Uma manifestação organizada pelo Sindicato do Rodoviários deixou o serviço paralisado até as 9 horas. Eles pedem a inclusão de motoristas e cobradores no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.
A diarista Iracema de Souza saiu cedo de casa, em Cariacica Sede, para trabalhar em Vila Velha, mas não encontrou nenhum coletivo no terminal de Itacibá. Para ela, a população deveria ter sido avisada de que haveria um protesto.
"Vim sem saber, porque falou que ia começar a rodar às 5 horas. Vim de carona com o meu marido lá de Cariacica. Quando passamos na garagem, estava aberto, mas não tinha ônibus rondando ainda. Cheguei aqui eram 6 horas e agora estamos esperando. Não concordo com um protesto desse, a gente precisa de trabalhar e não tem condução", criticou.
A doméstica Cristiane Gomes também foi pega de surpresa e, embora concorde que os profissionais deveriam ser vacinados, defende que a população teria que ter sido avisada sobre a manifestação.
"Fui pega de surpresa, não sabia desse protesto. Estou aqui desde 6 horas. Não sei o que vou fazer ainda. Eles deveriam ter avisado, a população estava esperando que ia voltar hoje. Quando eu cheguei estava esse monte de gente esperando aqui, uma falta de respeito. Concordo que eles deveriam ser vacinados, mas deixar a gente dessa forma não", opinou.