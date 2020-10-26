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De Guarapari

'Rotina está puxada, mas é de muito amor', diz mãe de quíntuplos no ES

A reportagem de A Gazeta conversou com Mariana Mazzeli, mãe dos bebês, que contou um pouco sobre como estão os quíntuplos. Eles já têm um ano e quatro meses de vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 19:24

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:24

Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos
Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos Crédito: Instagram | @quintuploscapixabas
Receber a notícia de que, em vez de um, estava esperando cinco bebês não foi fácil para o casal Mariana Mazzeli e Jayme Reisen, há mais de um ano. Os quíntuplos capixabas  como ficaram popularmente conhecidos no Estado e até nacionalmente  já têm um ano e quatro meses de vida. A reportagem de A Gazeta foi atrás de novas atualizações sobre os pequenos.
Apesar da rotina puxada, "a vida está ótima", segundo Mariana  que atualmente mora em Guarapari. Hoje, ela e o marido contam com a ajuda de uma babá, da mãe e da sogra. "Apesar de ser uma rotina bem puxada, meus filhos trouxeram muitas bênçãos e felicidades para a minha vida. É uma rotina de muito amor", compartilha.
"O Jayme já está andando. A Laís não anda, mas sobe no sofá e é bem esperta. Ela, a Bella e a Beatriz são as mais atrasadinhas, estão fazendo fisioterapia porque têm um atraso motor devido à prematuridade extrema. O Benício já senta e engatinha"
Mariana Mazzeli - Mãe dos quíntuplos
O maior desafio, de acordo com a mamãe de primeira viagem, é levar uma vida normal desde que os quíntuplos nasceram. "São cinco filhos: qualquer coisa simples que a gente faça, precisa de ajuda", conta.
Os cinco nasceram no dia 4 de junho de 2019: Jayme com 1,06 kg; Bella com 900 gramas; Benício com 755 gramas; Laís com 450 gramas e Beatriz com 430 gramas. Na época, Mariana afirmou à reportagem de A Gazeta que jamais se imaginaria sendo mãe de quíntuplos. Atualmente, ela complementa a fala:
"Reafirmo, mas hoje eu digo: foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. Falamos todos os dias: como somos abençoados. São cinco bebês maravilhosos nos preenchendo com muito amor e alegria todos os dias, não só a nós, mas todos que acompanham nossos bebês", contou.
Cliques dos quíntuplos fazem sucesso no Instagram
Cliques dos quíntuplos fazem sucesso no Instagram Crédito: Instagram | @quintuploscapixabas
Perguntada se ainda deseja ter mais filhos e dar (novos) irmãos aos quíntuplos, Mariana ri e revela:  "A fábrica já fechou!". Ela e Jayme tentaram engravidar por um ano e meio e, após isso, ela decidiu procurar uma clínica especializada para fazer um tratamento de ovulação.
Na época que descobriu a gravidez, Mariana contou que aquele foi o primeiro tratamento que fez, porque tinha baixa reserva de ovários e precisou tomar remédio para ovulação. Hoje, ela deixa uma mensagem para quem está tentando engravidar:
"Filhos são bênçãos de Deus. Não importa se vieram de forma natural, se vieram após tratamento ou inseminação artificial. Toda criança é uma bênção de Deus", finalizou.
Cliques dos quíntuplos fazem sucesso no Instagram
Cliques dos quíntuplos fazem sucesso no Instagram Crédito: Instagram | @quintuploscapixabas

A GESTAÇÃO

A gestação de Mariana foi de 28 semanas e dois dias. De acordo com a mamãe dos quíntuplos, não foi tarefa fácil carregar cinco bebezinhos na barriga. O parto ocorreu no Hospital Dia e Maternidade da Unimed (HDMU), em Vitória.
"Foi bem pesado, principalmente no final da gestação. As pessoas me paravam na rua e achavam que era um só. E eu falava: são cinco bebês! Todos sempre ficavam surpresos e, graças a Deus, deu tudo certo."
Quíntuplos são recebidos em casa no ES após quatro meses na UTI
Quíntuplos são recebidos em casa no ES após quatro meses na UTI Crédito: Pietra Fotografia/Instagram
A equipe médica responsável pelo procedimento da cesariana envolveu 36 pessoas, sendo elas três anestesistas, três obstetras, seis neonatologistas, 20 enfermeiras, um cirurgião vascular, um cirurgião geral, um intensivista e um neurocirurgião intervencionista.
Mariana estava tendo uma vida normal, indo para a praia, restaurantes, quando começou a sentir contrações. O parto não teve nenhum problema e, na época, ela aproveitou para agradecer a atenção da equipe médica. "Não mediram esforços, foi muito legal!"
Equipe médica responsável pelo parto de quíntuplos em Vitória
Equipe médica responsável pelo parto de quíntuplos em Vitória Crédito: Divulgação | Unimed

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