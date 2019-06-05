'Estou vivendo um conto de fadas', diz mãe de quíntuplos no ES

Mariana Mazelli deu à luz aos quíntuplos em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

quíntuplos, filhos do casal Mariana Mazelli, de 35 anos, e Jayme Reisen, de 36 anos. Em entrevista ao ES 2 nesta quarta-feira (5), a mãe dos bebês revelou que está vivendo um verdadeiro conto de fadas. "Já caiu a ficha, estou doida para levar eles para casa comigo. Quando a gente soube da notícia, fiquei bastante assustada e o pai sempre ficou muito feliz! Ele que me deu a maior força do mundo, me acalmou, disse que a gente ia conseguir", comentou. Nesta terça-feira (4), nasceram por volta das 13h30 os tão aguardados, filhos do casal Mariana Mazelli, de 35 anos, e Jayme Reisen, de 36 anos. Em entrevista aonesta quarta-feira (5), a mãe dos bebês revelou que está vivendo um verdadeiro. "Já caiu a ficha, estou doida para levar eles para casa comigo. Quando a gente soube da notícia, fiquei bastante assustada e o pai sempre ficou muito feliz! Ele que me deu a maior força do mundo, me acalmou, disse que a gente ia conseguir", comentou.

Unimed, em Vitória. A gestação de Mariana foi de 28 semanas e dois dias e, de acordo com a mamãe dos quíntuplos, não foi tarefa fácil carregar cinco bebezinhos na barriga. O parto ocorreu no Hospital Dia e Maternidade, da, em

"oi bem pesado, principalmente agora no final da gestação. As pessoas me paravam na rua e achavam que era um só. E eu falava: são cinco bebês! Todos sempre ficavam surpresos e, graças a Deus, deu tudo cert" Mariana Mazelli, mãe dos quíntuplos - Cargo do Autor

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), em bom estado. Apesar disso, as duas meninas menores respiram com a ajuda de aparelhos por apresentarem baixo peso, equivalente a menos de 500 gramas cada uma. Na ordem, Jayme, que recebeu o mesmo nome do pai, nasceu pesando 1.060 gramas, Bella 900 gramas, Benício 755, Laís 450 e Beatriz 430 gramas. A mãe esteve internada desde o dia 27 de maio e já apresenta bom estado geral. Já os bebês encontram-se internados na, em bom estado. Apesar disso, as duas meninas menores respiram com a ajuda de aparelhos por apresentarem baixo peso, equivalente a menos de 500 gramas cada uma. Na ordem, Jayme, que recebeu o mesmo nome do pai, nasceu pesando 1.060 gramas, Bella 900 gramas, Benício 755, Laís 450 e Beatriz 430 gramas.

Mãe em entrevista à TV Gazeta Crédito: TV Gazeta

A equipe médica responsável pelo procedimento da cesariana envolveu 36 pessoas, sendo elas três anestesistas, três obstetras, seis neonatologistas, 20 enfermeiras, um cirurgião vascular, um cirurgião geral, um intensivista e um neurocirurgião intervencionista. Mariana estava tendo uma vida normal, indo para a praia, restaurantes e, há duas semanas, começou a sentir contrações. O parto não teve nenhum problema e Mariana aproveita para agradecer a atenção da equipe médica. "Não mediram esforços, foi muito legal!".

Equipe médica responsável pelo parto de quíntuplos em Vitória Crédito: Divulgação/Unimed

Questionados se já notaram alguma semelhança física com os bebês, o pai brinca e diz que todos já têm a cara dele. "Puxaram o pai. Brincadeira, as enfermeiras brincam com isso que alguns puxaram o pai, outros a mãe, mas ainda é cedo para isso", diz. Mariana, no entanto, diz que os cinco se comportaram muito bem durante todo o tempo. Perguntada se ainda quer ter mais filhos, a mãe dos quíntuplos brinca: "Chega, vamos fechar a fábrica!".

"ão guerreiros desde sempre, me ajudaram, não mexeram muito, ficaram quietinhos e são muito valentes. Estamos com muita esperança. Eles vão ficar aqui de 30 a 90 dias porque são prematuros extremos. E eles precisam ter todo cuidado especial. Vão sair só quando estiverem bem fortalecidos. Vamos enfrentar essa barra com muito amor e união entre eu e meu marid" Mariana Mazelli, mãe dos quíntuplos - Cargo do Autor

MUDANÇA

O casal mora em Vila Velha , mas deve se mudar para Guarapari , para um casa maior e também para perto da família de Mariana, que vai auxiliar nos cuidados com os bebês, como conta Jayme.

Mariana Mazzelli, de 35, e Jayme Reisen, 36, estão grávidos de cinco filhos - quíntuplos - gravidez - dia das mães Crédito: Pietra Fotografia

Praia da Costa, em Vila Velha, e fica difícil comportar cinco crianças. Acho que nem com beliche no quarto ia ter como. Lá em Guarapari minha sogra vai poder nos ajudar também. E eu como pai também vou colocar a mão na massa e ajudar nos cuidados com as crianças. No início, quando recebemos a notícia eu fiquei surpreso, mas agora estamos muito felizes", disse o comerciante. "Hoje a gente mora em um apartamento de dois quartos na, em, e fica difícil comportar cinco crianças. Acho que nem com beliche no quarto ia ter como. Lá em Guarapari minha sogra vai poder nos ajudar também. E eu como pai também vou colocar a mão na massa e ajudar nos cuidados com as crianças. No início, quando recebemos a notícia eu fiquei surpreso, mas agora estamos muito felizes", disse o comerciante.

"Ficamos muito em casa durante a gestação, a Mariana esteve de repouso. Nós estamos tendo todo apoio médico necessário", completa.

TRATAMENTO E RISCO