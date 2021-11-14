Risco de incêndio deixa PA e Unidade de Saúde em Cariacica fechados

A Unidade Básica de Saúde de Flexal II e o Pronto Atendimento de Flexal II, ambos em Cariacica , estão fechados provisoriamente desde a última sexta-feira (12), às 19h, para adequações quanto ao risco de incêndio, e até este domingo (14) ainda não foram retomadas. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do município.

Unidade Básica de Saúde de Flexal II fica interditada Crédito: Prefeitura de Cariacica

Sobre o assunto, a prefeitura informou que um laudo do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES), realizado em conjunto com a Polícia Civil, aponta irregularidades na fabricação da fiação utilizada nas duas unidades e que podem colocar em risco a população e os servidores.

Também segundo a prefeitura, os atendimentos de urgência e emergência serão remanejados para os outros Pronto-Atendimentos do município, quais sejam os Trevo de Alto Lage, Bela Vista e Nova Rosa da Penha I.

ATENDIMENTO

Em nota enviada à reportagem nesta segunda-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica informou que os atendimentos de urgência e emergência realizados no PA de Flexal II serão remanejados para os outros PAs do município: Trevo de Alto Lage, Bela Vista e Nova Rosa da Penha I.

Os atendimentos realizados na Unidade Básica de Saúde de Flexal II também serão remanejados para uma estrutura que está sendo montada na Igreja Presbiteriana que fica bem próximo à unidade, na Rua Liberdade, n° 500. O atendimento na igreja já começa na quarta-feira (17). Os pacientes já agendados para a próxima terça-feira (16), terão suas consultas remarcadas para os próximos dias. Os demais pacientes serão avisados com antecedência.

ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PA do Trevo de Alto Lage



PA de Bela Vista



PA de Nova Rosa da Penha I

