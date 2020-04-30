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Pandemia no ES

Rio Bananal confirma primeiro caso de coronavírus

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a paciente infectada é do sexo feminino e tem 46 anos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 19:18

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 19:18

Data: 14/02/2020 - ES - Rio Bananal - Arrombamentos em lojas de Rio Bananal deixa moradores preocupados
Município de Rio Bananal  Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
A Prefeitura de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, confirmou, no final da  tarde desta quinta-feira (30), o primeiro caso de coronavírus no município. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não contabiliza o caso.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Bananal, a paciente infectada é do sexo feminino e tem 46 anos. Ela está estável. Todos os familiares estão sendo monitorados pelo serviço de saúde do município.

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A prefeitura não identificou a origem da transmissão dessa paciente. 

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