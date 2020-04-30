Rio Bananal confirma primeiro caso de coronavírus

Município de Rio Bananal Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

A Prefeitura de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, confirmou, no final da tarde desta quinta-feira (30), o primeiro caso de coronavírus no município. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não contabiliza o caso.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Bananal, a paciente infectada é do sexo feminino e tem 46 anos. Ela está estável. Todos os familiares estão sendo monitorados pelo serviço de saúde do município.