Coronavírus no ES: Pinheiros registra primeira morte

Município de Pinheiros, no Norte do ES Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Pinheiros

O município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, confirmou na tarde desta quinta-feira (30) o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vítima é uma idosa de 79 anos.

De acordo com a Prefeitura de Pinheiros, a idosa estava internada em um hospital de Vila Velha, em razão das complicações da Covid-19. A prefeitura afirmou ainda que ela era portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão.

CORONAVÍRUS EM PINHEIROS

De acordo com a prefeitura, o município contabiliza quatro casos confirmados da doença. Oito pessoas são consideradas suspeitas de contaminação.

A prefeitura destacou que tanto os pacientes diagnosticados com a doença quanto os suspeitos permanecem em isolamento domiciliar.