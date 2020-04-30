Coronavírus no ES: Pinheiros registra primeira morte

O município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, confirmou na tarde desta quinta-feira (30) o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vítima é uma idosa de 79 anos.
De acordo com a Prefeitura de Pinheiros, a idosa estava internada em um hospital de Vila Velha, em razão das complicações da Covid-19. A prefeitura afirmou ainda que ela era portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão.
CORONAVÍRUS EM PINHEIROS
De acordo com a prefeitura, o município contabiliza quatro casos confirmados da doença. Oito pessoas são consideradas suspeitas de contaminação.
A prefeitura destacou que tanto os pacientes diagnosticados com a doença quanto os suspeitos permanecem em isolamento domiciliar.
Em nota, a prefeitura pediu a colaboração da população para que cumpra o isolamento social, evitando acesso sem urgência nas unidades de saúde e no hospital.