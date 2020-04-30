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Covid-19

Coronavírus no ES: Pinheiros registra primeira morte

De acordo com a prefeitura, vítima é uma idosa, de 79 anos, que estava internada em um hospital de Vila Velha, ela era portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 18:46

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 18:46

Pinheiros, ES
Município de Pinheiros, no Norte do ES Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Pinheiros
O município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, confirmou na tarde desta quinta-feira (30) o primeiro óbito em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vítima é uma idosa de 79 anos.

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De acordo com a Prefeitura de Pinheiros, a idosa estava internada em um hospital de Vila Velha, em razão das complicações da Covid-19. A prefeitura afirmou ainda que ela era portadora de doença cardiovascular crônica e hipertensão.

CORONAVÍRUS EM PINHEIROS 

De acordo com a prefeitura, o município contabiliza  quatro casos confirmados da doença. Oito pessoas são consideradas suspeitas de contaminação.
A prefeitura destacou que tanto os pacientes diagnosticados com a doença quanto os suspeitos permanecem em isolamento domiciliar.  
Em nota, a prefeitura pediu a colaboração da população para que cumpra o isolamento social, evitando acesso sem urgência nas unidades de saúde e no hospital.

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