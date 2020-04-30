Nova Venécia registra primeira morte pela Covid-19, diz prefeitura

A Prefeitura de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, confirmou na manhã desta quinta-feira (30) o primeiro óbito pelo novo coronavírus no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente, de 69 anos, estava internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Em nota, a prefeitura informou que o paciente, que foi o primeiro caso confirmado da doença na cidade, foi entubado no dia 5 de abril após apresentar sintomas para a Covid-19, incluindo falta de ar. Desde então, o ele estava internado no hospital de referência no tratamento do novo coronavírus na região.
O exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), confirmou que o paciente estava contaminado com o vírus. Segundo a prefeitura, o paciente contraiu a doença após uma viagem ao Rio de Janeiro.
O primeiro óbito confirmado em Nova Venécia ainda não consta no painel do governo do Espírito Santo que monitora o avanço do novo coronavírus no Estado. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou apenas que o registro de óbitos é atualizado diariamente no Painel Covid-19, às 17h.