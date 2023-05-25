Quiosques da Barra do Jucu são demolidos por decisão da Justiça Federal

Em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal determinando a desocupação de uma área de restinga na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha , considerada Área de Preservação Permanente (APP), dois quiosques da região foram demolidos nesta quinta-feira (25). A ação civil pública que resultou na determinação foi ajuizada em 2010 pelo Ministério Público Federal, há 13 anos.

Imagens registradas pelo repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram veículos e funcionários da Prefeitura de Vila Velha no local demolindo a estrutura na manhã desta quinta-feira. Uma equipe da Guarda Municipal acompanha a demolição.

Demolição de quiosques na Barra do Jucu, em Vila Velha

Após diversas reuniões com representantes da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), a Associação de Moradores da Barra do Jucu (Amabarra) enviou um ofício à Promotoria de Justiça do município relatando o desejo da comunidade com o pedido de que os quiosques fossem retirados. As justificativas eram os transtornos causados aos moradores e os danos sofridos pelo meio ambiente, uma vez que as estruturas ocupam uma área de restinga.

Por outro lado, a Superintendência de Patrimônio da União (SPU) pediu apoio à Prefeitura de Vila Velha para cumprir a decisão judicial e providenciar a retirada dos quiosques.

No dia 23 de abril, a equipe de Fiscalização Urbanística da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu) autuou os proprietários de ambos os quiosques por permanecerem ocupando área de marinha e de vegetação de restinga. Na ocasião, foi dado um prazo de 30 dias para que as edificações fossem demolidas ou para que seus responsáveis apresentassem documentos de defesa.