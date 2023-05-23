A construção da Unidade Básica de Saúde em Rio Marinho está entre as obras listadas pela prefeitura. Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Your browser does not support the audio element. Vila Velha terá obras de macrodrenagem em 5 bairros, novo posto de saúde e escola

No aniversário de 488 anos do município de Vila Velha, celebrado nesta terça-feira (23), foram anunciados investimentos de R$ 350 milhões em obras para a cidade. O valor será distribuído em serviços de macrodrenagem, reforma e construção de escolas, implementação de Lei de Incentivo à Cultura, Casa da Mulher, entre outras ações.

Do total, R$ 66 milhões são investimentos do governo do Estado nos setores da educação, esporte e lazer e meio ambiente. Os outros R$ 285 milhões são da prefeitura e serão aplicados não só em obras, mas também em cursos de profissionalização e implantação da Lei Paulo Gustavo, na área cultural.

Em entrevista para a TV Gazeta na manhã desta terça, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo , anunciou o início dos trabalhos ainda para 2023. “Já vamos dar ordem de serviço para 80% das obras, que estão prontas para iniciar; outras já estão em licitação e outras vão entrar em licitação. Nós queremos, ainda neste ano, começar todas”, destacou.

A prefeitura já expediu ordem de serviço para nove obras nesta terça. Cinco já formalizadas vão acontecer no Canal do Congo, com obras de conclusão de macrodrenagem, drenagem e pavimentação nos bairros Barramares, São Conrado, Ulisses Guimarães, Jabaeté e Barra do Jucu.

Além disso, também haverá serviço de drenagem na Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, e a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro Rio Marinho.

Os recursos para essas obras são provenientes do Fundo Cidade, por meio do governo do Estado: R$ 38.211.891,51. O valor, implantado em 2023, tem como objetivo a adaptação das mudanças climáticas pelos municípios. Com o dinheiro, projetos estruturantes, como as macrodrenagens, devem ser elaboradas para gerarem menor impacto ao meio ambiente.

Dentro do mesmo fundo está inclusa a execução de obras de encostas nos bairros Zumbi dos Palmares, Vila Garrido e Olaria, no valor de R$ 4 milhões.

O serviço de identificação e enfrentamento de desastres naturais feito pela Defesa Civil também será contemplado com novos equipamentos de trabalho, como caminhonetes, computadores e drones, que vão custar R$ 1 milhão.

Avenidas Salgado Filho e João Mendes vão ganhar obras de requalificação da mobilidade Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Outra obra também já com ordem de serviço é a construção da Casa da Mulher Brasileira, que receberá um investimento de R$ 6.090.326,36. O centro será um local para atendimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica.

Já o corredor Salgado Filho com a Avenida João Mendes vai receber reurbanização com ciclovia e calçadas com intuito de melhorar a mobilidade. No local, há fluxo intenso de veículos, pedestres e ciclistas que dividem o mesmo espaço. O corredor azul, amarelo e laranja — sinalizações de segurança no trânsito — é outra execução prevista na área.

Na área da Educação, o convênio entre o Estado e o município será na construção da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nair Dias e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Adolfina Zamprogno.