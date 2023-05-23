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488 anos da cidade

Vila Velha terá obras de macrodrenagem em 5 bairros, novo posto de saúde e escola

São R$ 350 milhões em investimentos da prefeitura e do governo do Estado; previsão é começar serviços ainda em 2023
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 mai 2023 às 16:05

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 16:05

Unidade Básica de Saúde em Rio Marinho
A construção da Unidade Básica de Saúde em Rio Marinho está entre as obras listadas pela prefeitura.  Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Vila Velha terá obras de macrodrenagem em 5 bairros, novo posto de saúde e escola
No aniversário de 488 anos do município de Vila Velha, celebrado nesta terça-feira (23), foram anunciados investimentos de R$ 350 milhões em obras para a cidade. O valor será distribuído em serviços de macrodrenagem, reforma e construção de escolas, implementação de Lei de Incentivo à Cultura, Casa da Mulher, entre outras ações.
Do total, R$ 66 milhões são investimentos do governo do Estado nos setores da educação, esporte e lazer e meio ambiente. Os outros R$ 285 milhões são da prefeitura e serão aplicados não só em obras, mas também em cursos de profissionalização e implantação da Lei Paulo Gustavo, na área cultural.
Em entrevista para a TV Gazeta na manhã desta terça, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, anunciou o início dos trabalhos ainda para 2023. “Já vamos dar ordem de serviço para 80% das obras, que estão prontas para iniciar; outras já estão em licitação e outras vão entrar em licitação. Nós queremos, ainda neste ano, começar todas”, destacou.
A prefeitura já expediu ordem de serviço para nove obras nesta terça. Cinco já formalizadas vão acontecer no Canal do Congo, com obras de conclusão de macrodrenagem, drenagem e pavimentação nos bairros Barramares, São Conrado, Ulisses Guimarães, Jabaeté e Barra do Jucu.
Além disso, também haverá serviço de drenagem na Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, e a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro Rio Marinho. 
Os recursos para essas obras são provenientes do Fundo Cidade, por meio do governo do Estado: R$ 38.211.891,51. O valor, implantado em 2023, tem como objetivo a adaptação das mudanças climáticas pelos municípios. Com o dinheiro, projetos estruturantes, como as macrodrenagens, devem ser elaboradas para gerarem menor impacto ao meio ambiente.
Dentro do mesmo fundo está inclusa a execução de obras de encostas nos bairros Zumbi dos Palmares, Vila Garrido e Olaria, no valor de R$ 4 milhões.
O serviço de identificação e enfrentamento de desastres naturais feito pela Defesa Civil também será contemplado com novos equipamentos de trabalho, como caminhonetes, computadores e drones, que vão custar R$ 1 milhão.
Avenidas Salgado Filho e João Mendes vão ganhar obras de requalificação da mobilidade
Avenidas Salgado Filho e João Mendes vão ganhar obras de requalificação da mobilidade Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Outra obra também já com ordem de serviço é a construção da Casa da Mulher Brasileira, que receberá um investimento de R$ 6.090.326,36. O centro será um local para atendimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica.
Já o corredor Salgado Filho com a Avenida João Mendes vai receber reurbanização com ciclovia e calçadas com intuito de melhorar a mobilidade. No local, há fluxo intenso de veículos, pedestres e ciclistas que dividem o mesmo espaço. O corredor azul, amarelo e laranja — sinalizações de segurança no trânsito — é outra execução prevista na área.
Na área da Educação, o convênio entre o Estado e o município será na construção da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nair Dias e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Adolfina Zamprogno. 
Os moradores dos bairros Boa Vista II e Nova Ponta da Fruta vão receber novos gramados sintéticos, de acordo com a lista de obras. Os novos campos vão custar R$ 322.865,38.

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