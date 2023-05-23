Vila Velha comemora 488 anos com desfile cívico no Centro da cidade; veja imagens

Desfile Cívico de Vila Velha | 488 anos
A manhã desta terça-feira (23) em Vila Velha foi marcada pelo tradicional desfile cívico-militar em homenagem a data que marca a Colonização do Solo Espírito-Santense e os 488 anos da cidade canela-verde.
O evento reuniu mais de mil alunos de 22 escolas, além de diversas organizações sociais e instituições, como Guarda Municipal, Marinha, Exército, Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros.
Ainda nesta terça-feira (23), às 16h, a Esquadrilha da Fumaça faz uma apresentação em Praia de Itaparica, entre a praça do Ciclista e o Hotel Plaza Mar. Serão sete aeronaves A-29 Super Tucano em uma demonstração de aproximadamente 50 manobras, com duração em torno de 40 minutos.