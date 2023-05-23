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Celebração

Vila Velha comemora 488 anos com desfile cívico no Centro da cidade; veja imagens

Comemoração do aniversário contou com o tradicional desfile cívico-militar para homenagear data que marca a Colonização do Solo Espírito-Santense
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 mai 2023 às 11:05

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 11:05

Desfile Cívico de Vila Velha | 488 anos

A manhã desta terça-feira (23) em Vila Velha foi marcada pelo tradicional desfile cívico-militar em homenagem a data que marca a Colonização do Solo Espírito-Santense e os 488 anos da cidade canela-verde. 
O evento reuniu mais de mil alunos de 22 escolas, além de diversas organizações sociais e instituições, como Guarda Municipal, Marinha, Exército, Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros.
Ainda nesta terça-feira (23), às 16h, a Esquadrilha da Fumaça faz uma apresentação em Praia de Itaparica, entre a praça do Ciclista e o Hotel Plaza Mar. Serão sete aeronaves A-29 Super Tucano em uma demonstração de aproximadamente 50 manobras, com duração em torno de 40 minutos.
Aeronave que será usada na apresentação da Esquadrilha da Fumaça, em Vila Velha, nesta terça-feira (23)
Aeronave que será usada na apresentação da Esquadrilha da Fumaça, em Vila Velha, nesta terça-feira (23) Crédito: Caroline Freitas

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