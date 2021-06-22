Quase 200 quilos de "caramujo africano" são recolhidos em Itapemirim

Caramujos africanos são recolhidos em Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Lindenberg Lopes Areias Neto, a intenção da coleta manual do caramujo é o controle e erradicação de pragas no município, uma vez que esses animais se proliferam com muita rapidez e por ser hospedeiro de espécies de vermes, pode provocar doenças aos humanos.

“Toda vez que chove, esse animal se multiplica com muita rapidez. Essa ação é um ato continuo, que acontece durante todo o ano, para conter a proliferação do caramujo. Neste mutirão, o caramujo se restabeleceu na área de restinga, por conta da umidade. A coleta é feita pela manhã e a tarde quando eles saem para se alimentar”, explicou o secretário.

Caramujos africanos são recolhidos em Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

Participam da ação equipes da Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, técnicos da Secretaria de Turismo e fuzileiros navais da Marinha do Brasil.

Os animais recolhidos são descartados em um aterro sanitário em Itaipava. Depois de incinerados ao final de cada dia, são enterrados com cal e o local é fechado.

QUE ANIMAL É ESTE?

O biólogo Daniel Motta, mestrando em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explicou que a espécie, cujo nome científico é Achatina fulica, é chamada popularmente de 'caramujo gigante africano', embora não seja um caramujo, mas sim um caracol.

O molusco entrou de forma ilegal no país. "Ele foi introduzido ilegalmente no Brasil na década de 80, como opção ao francês escargot, considerado por alguns uma iguaria culinária, mas não obteve sucesso, então os criadouros foram abandonados e os animais foram descartados de forma equivocada na natureza", contou.