Protesto interdita BR 101 após morte de adolescente em confronto na Serra

Eco101, concessionária que administra a via, informou por volta das 7h15 que o trecho ficou totalmente interditado. Há equipes da concessionária no local

Um grupo de manifestantes interdita o trecho do km 255, da BR 101, na Serra, um dia após a morte de um adolescente de 16 anos, baleado durante um confronto com policiais militares no bairro Jardim Bela Vista, no mesmo município. Imagens mostram a manifestação na manhã desta terça-feira (14), em que o grupo ateou fogo em alguns objetos para impedir o trânsito de veículos. Inicialmente, o protesto fechou totalmente a rodovia federal entre os bairros Divinópolis e Jardim da Serra.