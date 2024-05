Ambulância do Samu bate em semáforo e complica trânsito na Serra

Equipes do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas fazem buscas por um jovem na Praia de Mãe-Bá, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da gerência de segurança do município, as equipes se deslocaram o local na tarde deste domingo (12), após serem acionadas para um afogamento de um rapaz. A vítima, que não teve o nome informado, ainda não foi localizada.