Barro Vermelho

Polícia conclui inquérito e indicia suspeito de cometer assalto em Vitória

No dia 22 de fevereiro deste ano, uma mulher foi abordada por dois homens e teve um aparelho celular, dispositivos eletrônicos e outros pertences roubados

2 min de leitura min de leitura

A Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial de Vitória, concluiu a investigação de um assalto ocorrido no Barro Vermelho, em Vitória, no dia 22 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a vítima foi abordada por dois homens e teve um aparelho celular, dispositivos eletrônicos e outros pertences roubados.

Um dos autores do crime foi identificado como Alisson Silva Brito, de 20 anos - que está foragido. Durante a investigação, foi constatado que o indivíduo cometeu o assalto com um comparsa, ainda não identificado.

Alisson Silva Brito. (Divulgação | Polícia Civil)

No dia 27 de fevereiro deste ano, os investigadores do 3º DP, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizaram uma incursão no Morro do Jaburu, em Vitória, e prenderam em flagrante a receptadora dos objetos roubados.

Alisson foi indiciado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e teve sua prisão preventiva representada ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov. br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Entenda

Após um assalto no bairro Barro Vermelho, em Vitória, a Polícia Civil iniciou uma investigação que chegou até uma casa no Morro do Jaburu, em Gurigica, onde havia oito celulares e um notebook roubados. Duas pessoas foram presas por receptação, no dia 27 de fevereiro

O assalto que deu início às investigações aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, e foi gravado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens (veja acima), é possível ver a vítima saindo de um portão, com o celular na mão, quando dois suspeitos chegam. Um deles está armado. A dupla leva celular, pochete e até os fones de ouvido da mulher.

Após colher as informações necessárias, a polícia foi ao Morro do Jaburu e localizou dois suspeitos — um homem de 26 anos e uma mulher de 24 — que estavam em posse de um notebook e oito aparelhos telefônicos, inclusive o celular roubado da vítima de Barro Vermelho.

Celulares e notebooks encontrados com dupla no Morro do Jaburu. (Divulgação | Polícia Civil)

Eles foram levados para a delegacia, autuados pelo crime de receptação e encaminhados ao sistema prisional.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta