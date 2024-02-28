Polícia encontra celulares e notebook roubados após assalto em Vitória

Após um assalto no bairro Barro Vermelho, em Vitória , a Polícia Civil iniciou uma investigação que chegou até uma casa no Morro do Jaburu, em Gurigica, onde havia oito celulares e um notebook roubados. Duas pessoas foram presas por receptação, na noite de terça-feira (27).

O assalto que deu início às investigações aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, e foi gravado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, é possível ver a vítima saindo de um portão, com o celular na mão, quando dois suspeitos chegam. Um deles está armado. A dupla leva celular, pochete e até os fones de ouvido da mulher.

Após colher as informações necessárias, a polícia foi ao Morro do Jaburu e localizou dois suspeitos — um homem de 26 anos e uma mulher de 24 — que estavam em posse de um notebook e oito aparelhos telefônicos, inclusive o celular roubado da vítima de Barro Vermelho.

Celulares e notebooks encontrados com dupla no Morro do Jaburu Crédito: Divulgação | Polícia Civil