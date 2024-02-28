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Polícia encontra celulares e notebook roubados após assalto em Vitória

Investigações começaram após moradora do bairro Barro Vermelho ser abordada por dois criminosos no último dia 22 de fevereiro

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2024 às 12:37
Após um assalto no bairro Barro Vermelho, em Vitória, a Polícia Civil iniciou uma investigação que chegou até uma casa no Morro do Jaburu, em Gurigica, onde havia oito celulares e um notebook roubados. Duas pessoas foram presas por receptação, na noite de terça-feira (27).
O assalto que deu início às investigações aconteceu no dia 22 de fevereiro deste ano, e foi gravado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, é possível ver a vítima saindo de um portão, com o celular na mão, quando dois suspeitos chegam. Um deles está armado. A dupla leva celular, pochete e até os fones de ouvido da mulher. 
Após colher as informações necessárias, a polícia foi ao Morro do Jaburu e localizou dois suspeitos — um homem de 26 anos e uma mulher de 24 — que estavam em posse de um notebook e oito aparelhos telefônicos, inclusive o celular roubado da vítima de Barro Vermelho.
Celulares e notebooks encontrados com dupla no Morro do Jaburu
Celulares e notebooks encontrados com dupla no Morro do Jaburu Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Eles foram levados para a delegacia, autuados pelo crime de receptação e encaminhados ao sistema prisional. “Um dos suspeitos foi identificado e a polícia trabalha para conseguir efetuar a prisão dele, bem como identificar o segundo indivíduo envolvido no crime”, destacou o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond.

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