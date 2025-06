Investigação

Preso suspeito de assaltar mulher com filhos na saída de circo em Cachoeiro

Jovem de 22 anos, apontado por denunciantes como suspeito de roubar carro da família, foi preso em cumprimento de mandado por outro roubo em Marataízes

Publicado em 6 de junho de 2025 às 12:13

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro Crédito: Reprodução/Google Street View

Um jovem de 22 anos, apontado pela Polícia Civil como suspeito de roubar o carro de uma família que saía de uma apresentação de circo no último dia 30, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito anto, na noite de quinta-feira (5). Segundo a corporação, ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo em Marataízes. >

Segundo a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito foi preso na região de Nascente do Sol, em Alto Marataízes, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, por crime de roubo.>

A Polícia Civil informou que este homem é apontado em denúncias anônimas como suspeito do roubo do carro da família que estava saindo do circo em Cachoeiro de Itapemirim. Conforme o titular da Deic, delegado Rafael Amaral, o mandado de prisão não possui relação direta com o roubo do automóvel, que segue em investigação. >

“Entretanto, o indivíduo preso é apontado em denúncias anônimas como possível suspeito da subtração de um veículo Chevrolet Spin, prata, mediante violência, nas proximidades do Perim Center. O automóvel foi levado após a vítima ser retirada à força do interior do carro, na presença dos filhos", explicou Amaral. Outros detalhes da investigação, segundo a corporação, não serão divulgados.>

Roubo de carro

O carro - um Chevrolet Spin - foi roubado de uma família que saía de uma apresentação em um circo no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu na sexta-feira (30). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que uma mulher de 44 anos é abordada pelo assaltante ao entrar no Chevrolet Spin com os três filhos, de quatro, 14 e 15 anos. O veículo foi recuperado na última quarta-feira (4) em Monte Líbano. >

