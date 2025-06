Vídeo mostra crime

Mulher tem carro levado em assalto ao sair com filhos de circo em Cachoeiro

Câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que o carro da família, um Chevrolet Spin, foi roubado pelo assaltante; mulher estava com os três filhos, de quatro, 14 e 15 anos

Uma assistente administrativa de 44 anos foi assaltada quando estava acompanhada dos filhos, de quatro, 14 e 15 anos, após sair de uma apresentação no circo no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (30). Imagens de câmera de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que a mulher, ao entrar no veículo com a criança e os adolescentes, é abordada pelo assaltante. O indivíduo a retirou do Chevrolet Spin quando ela estava entrando no veículo, e roubou o automóvel. >