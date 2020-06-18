Projeto monitora síndromes gripais em moradores de Vila Velha

Sentinela Gripal: Vila Velha inicia monitoramento de síndromes gripais Crédito: Divulgação | PMVV

"Sentinela Gripal" e foi implementada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O município de Vila Velha está realizando um serviço de monitoramento e identificação dos vírus respiratórios que circulam no município com o objetivo de conhecer melhor a proporção de síndromes gripais na cidade. A ação, que começou na última quarta-feira (17), foi nomeadae foi implementada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O serviço é realizado na Unidade de Saúde do bairro Vila Nova, que é a referência do Sentinela Gripal na cidade. O atendimento acontece diariamente, das 8h às 20h, porém existem orientações específicas para que haja procedimentos específicos com referência ao atendimento para a Covid-19

De acordo com o médico clínico-geral da Vigilância Epidemiológica da Semsa, Rogério Barcelos, o exame será coletado em pacientes que estejam entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas de Síndrome Gripal, conforme orienta a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O profissional esteve na unidade para implantar o serviço, que também contou a participação de Mylene Murad, médica Infectologista da Semsa, para orientar os profissionais que atuam no local sobre os procedimentos da coleta.