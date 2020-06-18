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Sentinela Gripal

Projeto monitora síndromes gripais em moradores de Vila Velha

O serviço é realizado na Unidade de Saúde do bairro Vila Nova, que é a referência do Sentinela Gripal na cidade. O atendimento acontece diariamente, das 8h às 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 15:38

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 15:38

Sentinela Gripal: Vila Velha inicia monitoramento de síndromes gripais
Sentinela Gripal: Vila Velha inicia monitoramento de síndromes gripais Crédito: Divulgação | PMVV
O município de Vila Velha está realizando um serviço de monitoramento e identificação dos vírus respiratórios que circulam no município com o objetivo de conhecer melhor a proporção de síndromes gripais na cidade. A ação, que começou na última quarta-feira (17), foi nomeada "Sentinela Gripal" e foi implementada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).
O serviço é realizado na Unidade de Saúde do bairro Vila Nova, que é a referência do Sentinela Gripal na cidade. O atendimento acontece diariamente, das 8h às 20h, porém existem orientações específicas para que haja procedimentos específicos com referência ao atendimento para a Covid-19.

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De acordo com o médico clínico-geral da Vigilância Epidemiológica da Semsa, Rogério Barcelos, o exame será coletado em pacientes que estejam entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas de Síndrome Gripal, conforme orienta a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O profissional esteve na unidade para implantar o serviço, que também contou a participação de Mylene Murad, médica Infectologista da Semsa, para orientar os profissionais que atuam no local sobre os procedimentos da coleta.
A subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Irisangela Teixeira, acredita que o Sentinela Gripal é mais um aporte para o município, na busca por oferecer uma rede de saúde de qualidade para a população. Reconheço como mais uma conquista importante para a saúde em Vila Velha", comemora.

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