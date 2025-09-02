Segunda fase

Programa oferece 3,5 mil carteiras de habilitação gratuitas no ES

O CNH Social 2025 oferta gratuitamente o documento obrigatório para dirigir em diversas categorias. Inscrições vão até o dia 21 de setembro; saiba como participar

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:29

As inscrições a Segunda Fase do CNH Social vão até o dia 21 de setembro Crédito: Shutterstock

Foram abertas, nesta terça-feira (02), as inscrições para a segunda fase da CNH Social 2025, programa que possibilita a obtenção da carteira de habilitação de forma gratuita, com um total de 3.500 vagas, que são para: primeira habilitação na categoria B, adição de categoria A ou B e mudança de categoria D ou E. Os interessados já podem se inscrever pelo site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), até o dia 21 de setembro. Além da CNH gratuita, também são oferecidos aos contemplados vagas em cursos profissionalizantes, para ingressarem no mercado de trabalho.

Nesta edição há uma novidade: 10% das vagas estão sendo destinadas aos estudantes da rede pública estadual de ensino, desde que comprovem um desempenho bom na escola, além de outros requisitos do edital. Os interessados devem ir ao Instituto Salomão, responsável por enviar a listagem dos alunos para as próximas etapas. Além disso, 5% das vagas estão sendo destinadas para pessoas com deficiência (PCDs), mas, se elas não forem preenchidas, serão revertidas para a ampla concorrência.

Como se inscrever

As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas no site do Detran|ES, acessando o banner ou o botão do "CNH Social". Após isso, é necessário preencher os dados solicitados. Por ser de forma gratuita, o Detran alerta que qualquer cobrança indevida é golpe, orientando que não deve ser pago. Além disso, os interessados devem estar inscritos no CadÚnico, com cadastros ativos lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 07 de agosto de 2025. Os dados informados na inscrição precisam estar iguais aos do CadÚnico.

Após isso, os interessados precisam escolher qual categoria de CNH desejam, com as opções:

Primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - categoria B (carro);



Adição das categorias A (moto) ou B;



Mudança para categorias D (ex.: van e ônibus) ou E (ex.: caminhão e carreta).



Quando sai o resultado?

O resultado da seleção será divulgado ao meio-dia do dia 6 de outubro, no site do Detran. Já a lista de suplentes será divulgada no dia 8 de dezembro, também no site do órgão. Toda a seleção é realizada de forma eletrônica, com base nos critérios do programa e nas informações fornecidas pelos beneficiários no CadÚnico, como: menor renda per capita; maior número de componentes no grupo familiar; candidatos com Ensino Fundamental completo; beneficiário do Bolsa Família; e data e hora de inscrição. O Detran orienta que, se o selecionado perder os prazos, pode ser considerado desistente, perdendo o benefício.

Além da carteira ser gratuita, todos os serviços para a obtenção do benefício também são, como: captura biométrica na agência do Detran|ES; exames médicos e psicológicos em clínica credenciada ao Detran|ES; um exame toxicológico para as categorias D ou E em laboratório credenciado à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); 20 Aulas teóricas e práticas na autoescola; três reprovações, seja na prova teórica ou prática; duas aulas extras (em caso de reprovação na prova prática, apenas o candidato que não reprovou na prova teórica terá direito).

O candidato só irá pagar uma taxa se faltar, sendo necessário o pagamento da taxa de remarcação da prova e taxas cobradas pela autoescola.

Cursos de capacitação

O programa também oferece cursos de capacitação especializados e de atualização para condutores profissionais, que tem como objetivo capacitar e qualificar os interessados para aumentar a quantidade de profissionais no mercado de trabalho. Por ano, são disponibilizadas 1.000 vagas. Confira quais são os Cursos Especializados:

Transporte de produtos perigosos;



Transporte escolar;



Transporte coletivo de passageiros;



Transporte de cargas indivisíveis;



Transporte de veículos de emergência, mototáxi ou motofrete.

Além desses, os cursos de Instrutor de Trânsito, Diretor Geral e Diretor de Ensino foram acrescentados no programa. O interessado deve comparecer a uma empresa credenciada pelo Detran para se inscrever, e se encaixar nos seguintes requisitos:

Ter tido a última CNH emitida com o benefício CNH Social;

Ser maior de 21 anos;



Estar com a CNH válida;



Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses;



Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH.



Serviço

Programa CNH Social



Inscrições: 2 a 21 de setembro

Corte do Cadastro Único: 7 de agosto

Resultado dos selecionados: 12h de 6 de outubro



Período de matrícula: 6 a 20 de outubro

Lista de suplentes: 12h de 8 de dezembro

Período de matrícula dos suplentes: 8 a 22 de dezembro

