Construção de aterro em área de rio em Cachoeiro vira alvo de apuração

Agersa diz que projeto para a intervenção foi negado na sexta-feira (29), mas alega que BRK teria realizado a obra durante o final de semana

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:18

Um aterro não autorizado foi construído durante o final de semana em um trecho do Rio Itapemirim, localizado na Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. É o que diz uma nota divulgada nesta segunda-feira (1) pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), que instaurou um processo administrativo contra a concessionária BRK Ambiental. 

Agersa diz que projeto para a intervenção foi negado na sexta-feira (29), mas alega que BRK teria realizado a obra durante o final de semana

Construção de aterro em área de rio em Cachoeiro vira alvo de apuração

O projeto de intervenção foi apresentado à Agersa na sexta-feira (29), mas a autorização para a obra acabou negada, pois o projeto e a verificação das licenças ambientais necessárias ainda estavam em análise. Mesmo assim, o órgão afirma que a BRK concluiu a obra durante o fim de semana. A concessionária teria justificado a obra dizendo que o objetivo seria melhorar o sistema de captação de água e a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) da empresa, mas a Agersa questiona a real necessidade da intervenção.

A autarquia ainda reforçou que a competência para autorizar intervenções no Rio Itapemirim é da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), e que o caso pode resultar em auto de infração contra a empresa. O caso foi comunicado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que notificou a BRK e solicitou a apresentação das licenças ambientais que permitiriam a execução da obra.

A reportagem procurou a BRK Ambiental e a AGERH para mais detalhes, mas não houve retorno até o momento. Também foram procurados o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado (Seama), para verificar se houve atuação no caso. 

