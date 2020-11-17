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Educação

Professores podem usar plataforma para avaliar aprendizado de alunos

Lançada recentemente, ferramentas para auxiliar educadores na transição ao ano letivo de 2021 ajuda a  identificar déficit de aprendizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:45

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:45

Plataforma de Apoio à Aprendizagem: lançada no ES, página é aberta aos profissionais das redes públicas de ensino do país.
Página é aberta aos profissionais da educação Crédito: Divulgação
Uma ferramenta foi lançada para ajudar os professores a identificar se os alunos conseguiram adquirir, em meio à pandemia do novo coronavírus, o conhecimento esperado na etapa escolar em que se encontram no ano letivo de 2020. Além disso,  auxiliará também na construção de planos de aula efetivos e buscará promover avanço no conteúdo pedagógico aos alunos que apresentarem déficit de aprendizado.
Plataforma de Apoio à Aprendizagem, idealizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), foi apresentada na última quinta-feira (12), aos Secretários Municipais de Educação do Espírito Santo
Durante o encontro, que ocorreu por videoconferência, os representantes municipais puderam conhecer melhor as funcionalidades do serviço e, os professores, já aproveitaram para se familiarizar com o uso da ferramenta. 
O que posso adiantar é que houve uma ampla aceitação e interesse por parte dos gestores municipais, mas não posso ainda afirmar quais municípios irão aderir à iniciativa, afirmou Elania Valéria Monteiro Sardinha de Souza, secretária-executiva da Undime-ES.

COMO FUNCIONA?

O projeto tem por objetivo guiar as escolas na transição para o período letivo de 2021 e mapear o desempenho dos alunos nos conhecimentos e habilidades esperados para sua etapa de aprendizagem.
Os professores que lançam mão da plataforma são recebidos em um primeiro ambiente virtual composto por orientações e ferramentas para o enfrentamento da Covid-19 dentro da escola. Nele estão reunidos materiais com diretrizes de secretarias, órgãos e entidades educacionais do país, além de ferramentas com foco no desenvolvimento socioeducacional, com especial observância ao estado emocional dos estudantes.
Em uma segunda seção, estão os Mapas de Foco, pensados para delimitar as prioridades de ensino em cada turma, e os Marcos de Desenvolvimento Escolar, que definem os momentos cruciais na jornada do estudante. As ferramentas foram desenvolvidas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Avançando no programa, estão cadernos de atividades múltipla-escolha destinados aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Disponíveis na terceira seção da página, esses blocos de atividades padronizados pelas diretrizes nacionais de ensino pretendem avaliar o desempenho particular dos alunos, auxiliando a avaliação das habilidades prioritárias.
Com base nos relatórios de desempenho, a partir dos resultados dos testes aplicados, os educadores contarão com orientações pedagógicas para a solução de possíveis desvios produtivos da turma. Compõem o projeto planos de aula voltados a corrigir falhas em cada uma das habilidades prioritárias e orientações de aplicação prática.
O projeto prevê, ainda, uma fase de acompanhamento dos resultados das ações aplicadas, em que o professor poderá cadastrar suas turmas e gerar um diagnóstico que guie as próximas ações.

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Apesar de idealizado para todas as entidades educacionais, no Espírito Santo o projeto foi apresentado apenas à rede pública. O vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares do ES, Eduardo Costa Gomes, afirma não ter conhecimento sobre a iniciativa e que, por isso, as escolas particulares ainda não tiveram acesso ao programa.
Em nota, A Secretaria estadual da Educação (Sedu) informou que conhece a Plataforma de Apoio à Aprendizagem, mas já utiliza para avaliação e monitoramento da trajetória escolar a ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, Consed, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, CAED.
Pela avaliação da Secretaria, o mecanismo já utilizado pela rede de ensino Estadual é mais amplo e permitiu neste ano de 2020, entre os meses de julho e agosto, a avaliação diagnóstica de todos os componentes curriculares avaliados pela plataforma. O levantamento, já foi disponibilizado aos educadores, possibilitou a identificação das habilidades desenvolvidas e das não consolidadas pelos estudantes neste ano de pandemia, além de referenciar as ações implementadas a partir dos resultados.

A PLATAFORMA

O que é: Plataforma online com orientações ao retorno ao ano letivo de 2021, incluindo avaliação individual do aproveitamento escolar dos alunos
A quem se destina: Professores e gestores escolares
Acesso: Gratuito. Clique aqui para acessar o site. 
*Taisa Vargas é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação das editoras Joyce Meriguetti e Vilmara Fernandes.

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