Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sistema robótico

Professores e alunos da Ufes projetam caminhão que anda sozinho

Caminhão é controlado por um robô, mas, por enquanto, um membro da pesquisa permanece dentro do veículo por razões de segurança, para agir em caso de imprevistos

Publicado em 

03 fev 2021 às 07:48

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 07:48

  • Por G1 ES

Ufes desenvolveu caminhão que anda sem auxílio de motorista
Ufes desenvolveu caminhão que anda sem auxílio de motorista Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Alunos e professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um sistema robótico que é capaz de controlar um caminhão e permitir que ele ande sozinho, sem auxílio de um motorista. O veículo utilizado na pesquisa é um caminhão-pipa.
O Automic Robotic Truck (ART) foi testado pela primeira vez no fim do mês de janeiro, quando percorreu 3,5 quilômetros sem que um motorista o conduzisse, dentro do campus de Goiabeiras, em Vitória. Apenas um membro da equipe permaneceu dentro do veículo, por razões de segurança, para que pudesse agir em caso de imprevistos.
"O sistema está em desenvolvimento para pesquisa. Neste momento, ele funciona com o máximo de segurança, e o motorista tem que ficar dentro para, em qualquer situação, ele assumir o carro, que reage muito rápido nesse modo de máxima segurança", explicou o professor do Departamento de Informática e coordenador do projeto, Alberto Ferreira.
O sistema autônomo é similar ao que foi utilizado para desenvolver o carro autônomo Iara (Intelligent Autonomous Robotic Automobile), que acabou ficando conhecido por atropelar a apresentadora Ana Maria Braga.
Caminhão é controlado por robô, sem auxílio de motorista
Caminhão é controlado por robô, sem auxílio de motorista Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Porém, a tecnologia utilizada no ART foi atualizada. O professor explicou que o veículo é capaz de gerar um mapa do percurso e respeitar as normas de trânsito de forma automática.
“O veículo, sozinho, cria um mapa complexo para operar de forma autônoma, sem interferência humana. Ele é capaz de navegar, obedecer à sinalização e aos semáforos, desviar de obstáculos, como se imitasse o cérebro humano”, explicou o professor.
Como o sistema é capaz de respeitar as leis de trânsito, o professor garante que ele é capaz de aumentar a segurança ao volante. "Os sistemas de inteligência artificial, por exemplo, não perdem o foco ao volante e não olham o celular. Mais de 50 mil pessoas morrem de acidentes de trânsito no Brasil e 1,3 milhão no mundo, todos os anos. Veículos autônomos ajudariam a reduzir esses números”, ponderou Ferreira.
O projeto para desenvolvimento de veículos autônomos começou em 2009 e é realizado pelo Laboratório de Computação de Alto Desempenho (LCAD), vinculado ao Departamento de Informática, no Centro Tecnológico da Ufes. O projeto do caminhão autônomo tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes) e da empresa Vale, que forneceu o automóvel.

Veja Também

Pesquisadores da Ufes estão entre cientistas mais influentes do mundo

Pesquisa da Ufes e UFV mostra que hidroxicloroquina afeta o DNA

Pesquisa da Ufes mostra que erosão está matando riqueza mineral de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo UFES Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados