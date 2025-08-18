Educação com criatividade

Professora de Cariacica usa IA para mostrar como serão os alunos no futuro

Projeto em escola do município une imaginação, tecnologia e realidade com o auxílio da inteligência artificial; assista ao vídeo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:14

A professora Thais Moral, da EMEF Arthur da Costa e Silva, em Cariacica, encontrou na inteligência artificial uma forma para despertar o protagonismo dos seus alunos. Orientadora da eletiva “Pequenos Exploradores”, que integra a proposta do ensino em tempo integral do município, ela desenvolveu uma experiência que uniu cultura, pontos turísticos, profissões e o futuro sonhado pelas crianças.

Segundo a docente, a ideia surgiu da construção da “árvore dos sonhos”, atividade realizada no início do ano letivo. Nela, cada criança expressou o que deseja ser quando crescer. A partir daí, a tecnologia entrou em cena: com o auxílio da IA, os alunos puderam se ver projetados em suas profissões do futuro.

O principal objetivo era despertar nas crianças o desejo de conhecer, investigar e vivenciar o mundo ao seu redor. Por meio de experiências práticas e passeios, elas desenvolvem o olhar investigativo, a curiosidade e o protagonismo Thais Moral Professora

A iniciativa também valoriza o imaginário infantil, conectando os conteúdos escolares à vida real. Para a professora, o impacto foi imediato, porque ampliou o repertório cultural das crianças. “Os alunos ficaram encantados, motivados e orgulhosos ao se verem de forma tão especial. Esse encantamento transforma-se em engajamento, porque eles percebem que aprender pode ser algo inspirador, conectado com a vida e com os sonhos deles”, explicou.

Professora utilizou IA para mostrar como cada criança poderia se ver no futuro, de acordo com seus sonhos e escolhas profissionais. Crédito: Secretaria Municipal de Educação (Seme)

Mais do que um recurso tecnológico, o projeto busca promover o desenvolvimento integral das crianças, estimulando competências cognitivas, sociais, emocionais e culturais. Segundo a professora, quando o aluno se vê no centro da experiência, o aprendizado ganha outro significado. "Ao se projetarem no futuro, os alunos não só exercitaram a imaginação, mas também desenvolveram competências socioemocionais. Essa vivência dá mais sentido à aprendizagem escolar”, concluiu.

