Proclamação da República: veja o que funciona na Grande Vitória

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:40
Neste sábado (15), o Brasil comemora o feriado da Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada no Brasil e instaurou-se o período republicano. Diante de tal feito, a data ficou marcada no calendário como um feriado nacional. Para te ajudar na programação, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Todas as lojas irão funcionar de 08h às 18h, exceto:
Supermercados BH
Carone
Perim
Shopping Vitória
Boulevard Shopping Vila Velha
Shopping Vila Velha
Shopping Norte Sul
Shopping Moxuara
Shopping Praia da Costa
Shopping Mestre Álvaro
Shopping Montserrat
Shopping Masterplace Mall
Vitória
Serra
Viana
Vila Velha
Cariacica
Guarapari
A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o