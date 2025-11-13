Home
Proclamação da República: veja o que funciona na Grande Vitória

Feriado deste sábado (15) se refere ao dia em que a monarquia foi derrubada no Brasil; saiba como ficam os horários de lojas, supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:40

Neste sábado (15), o Brasil comemora o feriado da Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi derrubada no Brasil e instaurou-se o período republicano. Diante de tal feito, a data ficou marcada no calendário como um feriado nacional. Para te ajudar na programação, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.

Supermercados 

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Todas as lojas irão funcionar de 08h às 18h, exceto: 

  • ExtraCenter Guarapari: abrirá de 08h às 20h; 
  • Praia do Morro: abrirá de 07h às 20h; 
  • Boulevard: abrirá de 09h às 21h; 
  • Plaza: abrirá de 08h às 19h.

Supermercados BH

  • Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Carone

  • Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Perim

  • Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Shoppings 

Shopping Vitória  

  • Lojas e stands: das 14h às 21h, mas facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h;
  • Alimentação (lojas, stands e quiosques) e lazer: das 11h às 22h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha  

  • Lojas e quiosques: 13h às 22h;
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Supermercado Extrabom: 9h às 21h;
  • Academia: 08 às 12h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Vila Velha 

  • Lojas e quiosques: 13h às 22h;
  • Praça de alimentação: 11h às 22h;
  • Lazer: conforme a programação;

Shopping Norte Sul 

  • Lojas e quiosques: 13h às 19h, mas facultativo entre 10h e 13h;
  • Praça de alimentação: 11h às 21h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Moxuara 

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h;
  • Alimentação: 11h às 22h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Praia da Costa 

  • Lojas e quiosques: 14h às 21h, mas abertura facultativa às 13h e fechamento facultativo às 22h;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Mestre Álvaro 

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, mas facultativo às 12h;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Montserrat 

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Masterplace Mall 

  • Lojas: abertura facultativa das 9h às 18h;
  • Academia: Funcionamento das 8h às 17h;
  • Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h.

Prefeituras

Vitória 

  • Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão.
  • As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;
  • O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;
  • A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;
  • A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986; 
  • Os parques urbanos e naturais da capital estarão com o funcionamento normal.

Serra 

  • A Prefeitura da Serra informou que somente os serviços essenciais serão mantidos nesse dia. 
  • Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;
  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;
  • Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;
  • Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;
  • Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220 (das 7 às 22h);
  • Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Viana 

  • A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;
  • Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;
  • O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);
  • Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;
  • O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;
  • Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;
  • O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Vila Velha

  • Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;
  • Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;
  • Ouvidoria Municipal - telefone 162. 
  • Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;
  • Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Cariacica 

  • Serão mantidos todos os serviços essenciais à população, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;
  • PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h; 
  • Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);
  • Os cemitérios vão funcionar em horário estendido de 6h as 18h. A coordenação de Necrópole, por sua vez, vai atender das 7h até às 18h.

Guarapari 

  • A Prefeitura de Guarapari informou que apenas os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, funcionarão normalmente.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas.

