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Pandemia

Primeira morte por coronavírus é registrada em Vargem Alta

A vítima é um idoso de 66 anos. A prefeitura confirmou o óbito no final da tarde desta sexta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 19:02

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 19:02

Vargem Alta
Idoso era morador do centro de Vargem Alta Crédito: Divulgação/PMVA
A Prefeitura de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, confirmou a primeira morte por coronavírus nesta sexta-feira (15). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é um idoso de 66 anos com problemas de saúde, que morava na Sede do município. O homem estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Por meio das redes sociais oficiais, a prefeitura lamentou a morte. O município serrano, que tem pouco mais de 21 mil habitantes, registrou o primeiro caso positivo no último dia 06 de maio.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com os dados divulgados pelo governo do Estado, Vargem Alta tem sete casos conformados: três no centro; três em Jaciguá e um em Castelinho. A morte ainda não consta no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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