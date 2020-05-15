Primeira morte por coronavírus é registrada em Vargem Alta

A Prefeitura de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, confirmou a primeira morte por coronavírus nesta sexta-feira (15). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é um idoso de 66 anos com problemas de saúde, que morava na Sede do município. O homem estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Por meio das redes sociais oficiais, a prefeitura lamentou a morte. O município serrano, que tem pouco mais de 21 mil habitantes, registrou o primeiro caso positivo no último dia 06 de maio.
De acordo com os dados divulgados pelo governo do Estado, Vargem Alta tem sete casos conformados: três no centro; três em Jaciguá e um em Castelinho. A morte ainda não consta no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).