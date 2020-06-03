Prêmio Biguá: Sônia Bridi fará live sobre atitudes que mudam o mundo

A participação da Sônia Bridi na live do site A Gazeta será nesta quarta-feira (03), às 20 horas Crédito: Reprodução

A jornalista e escritora Sônia Bridi participa, nesta quarta-feira (03), às 20h, da abertura do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela da TV Gazeta Sul. Com o tema Novas atitudes geram um novo mundo, Bridi abordará, entre outros assuntos relacionados ao meio ambiente, nosso papel nos problemas que hoje existem e quais caminhos devemos seguir para mudar esta realidade.

Em uma breve conversa com a equipe da TV Gazeta Sul na tarde desta quarta (03), a jornalista, que se dedica às causas ambientais pelo mundo, adiantou alguns dos assuntos que pretende falar nesta noite.

Hoje vamos conversar sobre sustentabilidade em vários aspectos. Um deles é como temos nossa pequena contribuição, de formiguinhas. Outra, num aspecto mais geral, é como essa alteração que estamos fazendo na atmosfera está afetando nossa qualidade de vida e como a gente precisa resolver esse problema, se não quisermos ter crises muito grandes, como estamos tendo agora, com o coronavírus. Vamos conversar também sobre essa relação entre pandemias, doenças e o desmatamento, revelou.

O bate-papo aconteceu ao vivo durante o ES 1. Bridi também citou o projeto ambiental em solo capixaba do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, no Norte do Estado, para a recuperação de nascentes. Para ela, toda a sociedade tem a sua parcela nos problemas, como o assoreamento e a poluição da água dos rios.

Há a ação impensada das pessoas, mas há uma omissão das autoridades. Na maioria dos rios brasileiros se joga esgoto onde a gente vai tirar água para beber. A regulação permite que se desmate às margens e com isso diminui o volume de água nos rios, precisamos manter todas as nascentes. Aí no Estado, tem um projeto lindo de Sebastião Salgado. Tem várias ações que precisam ser tomadas com urgência. Vivemos alguns dias sem comer, mas precisamos de água. O país tem sido injusto como trata e distribui a água limpa e como trata o esgoto. Temos uma conta muito grande a pagar nesta área, disse Sônia Bridi.

LIVE

20h dentro da página especial do Prêmio Biguá, no site . Por conta da pandemia do novo coronavírus, o lançamento da 9ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade será em formato virtual. O evento acontecerá no modelo de live, a partir dasdentro da página especial do Prêmio Biguá, no site A Gazeta , que pode ser acessada pelo link agazeta.com.br/premiobigua