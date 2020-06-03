Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sustentabilidade

Prêmio Biguá: Sônia Bridi fará live sobre atitudes que mudam o mundo

Jornalista e escritora Sônia Bridi faz palestra de abertura do Prêmio Biguá de Sustentabilidade nesta noite (03), por meio de uma live no site A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 16:32

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 16:32

A participação da Sônia Bridi na live do site A Gazeta vai ser no dia 03 de junho, às 20 horas
A participação da Sônia Bridi na live do site A Gazeta será nesta quarta-feira (03), às 20 horas Crédito: Reprodução
A jornalista e escritora Sônia Bridi participa, nesta quarta-feira (03), às 20h, da abertura do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela da TV Gazeta Sul. Com o tema Novas atitudes geram um novo mundo, Bridi abordará, entre outros assuntos relacionados ao meio ambiente, nosso papel nos problemas que hoje existem e quais caminhos devemos seguir para mudar esta realidade.
Em uma breve conversa com a equipe da TV Gazeta Sul na tarde desta quarta (03), a jornalista, que se dedica às causas ambientais pelo mundo, adiantou alguns dos assuntos que pretende falar nesta noite.
Hoje vamos conversar sobre sustentabilidade em vários aspectos. Um deles é como temos nossa pequena contribuição, de formiguinhas. Outra, num aspecto mais geral, é como essa alteração que estamos fazendo na atmosfera está afetando nossa qualidade de vida e como a gente precisa resolver esse problema, se não quisermos ter crises muito grandes, como estamos tendo agora, com o coronavírus. Vamos conversar também sobre essa relação entre pandemias, doenças e o desmatamento, revelou.
O bate-papo aconteceu ao vivo durante o ES 1. Bridi também citou o projeto ambiental em solo capixaba do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, no Norte do Estado, para a recuperação de nascentes. Para ela, toda a sociedade tem a sua parcela nos problemas, como o assoreamento e a poluição da água dos rios.
Há a ação impensada das pessoas, mas há uma omissão das autoridades. Na maioria dos rios brasileiros se joga esgoto onde a  gente vai tirar água para beber. A regulação permite que se desmate às margens e com isso diminui o volume de água nos rios, precisamos manter todas as nascentes. Aí no Estado, tem um projeto lindo de Sebastião Salgado. Tem várias ações que precisam ser tomadas com urgência. Vivemos alguns dias sem comer, mas precisamos de água. O país tem sido injusto como trata e distribui a água limpa e como trata o esgoto. Temos uma conta muito grande a pagar nesta área, disse Sônia Bridi.

Veja Também

Projetos sustentáveis continuam dando exemplo e gerando economia no ES

LIVE

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o lançamento da 9ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade será em formato virtual. O evento acontecerá no modelo de live, a partir das 20h dentro da página especial do Prêmio Biguá, no site A Gazeta, que pode ser acessada pelo link agazeta.com.br/premiobigua.
O evento terá mediação da repórter Luanna Esteves. Logo após a palestra, haverá um momento de interação com o espectador com perguntas e respostas. A partir do lançamento as inscrições para o prêmio estarão abertas pelo site. Este ano, podem participar iniciativas sustentáveis nos seguintes segmentos: escola, ensino superior, sociedade civil, produtor rural, empreendedor ambiental e prefeitura municipal. Além de valores em dinheiro, os projetos serão homenageados com troféus e a categoria escola e ensino superior recebem aparelhos de TV.

Veja Também

Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2020 será lançado na quarta (3)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados