Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sustentabilidade

Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2020 será lançado na quarta (3)

O prêmio, que incentiva boas atitudes ambientais no Sul do ES, será lançado em live no site A Gazeta com participação da jornalista e escritora Sônia Bridi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 14:27

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:27

Ganhadores recebem o Prêmio Biguá de Sustentabilidade
Ganhadores recebem o Prêmio Biguá de Sustentabilidade Crédito: Walace Hull
Garantir a sustentabilidade quanto ao uso dos recursos hídricos, bem como reduzir a escassez de água, impedir o desmatamento ou a poluição são desafios cada vez difíceis de serem solucionados em todo o mundo. Mas há quem faça a diferença bem perto de nós. Para reconhecer essas boas ideias, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade vai ser lançado nesta quarta-feira (3) em formato virtual.
A iniciativa de reconhecer as atitudes que são inspirações é da TV Gazeta Sul. Este ano, o tema é Novas atitudes geram um novo mundo. Novo também será o formato da abertura da premiação. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento, acontecerá no modelo de live e contará com a participação da jornalista e escritora Sônia Bridi.
A escolha da Sônia Bridi já vem sendo pensada há alguns anos. Ela tem esse foco, fala e  com seu trabalho mostra exemplos de sustentabilidade no mundo inteiro. Nossa expectativa é altíssima, pois temos visto que as pessoas têm buscado saber sobre o lançamento. A live será especial, completamente diferente do que estamos vendo. Será dentro do estúdio, em Vitória, com apresentação da repórter Luanna Esteves, explica o diretor da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni.
A palestra da jornalista Sônia Bridi será transmitida ao vivo, a partir das 20h, pelo site A Gazeta, através do link agazeta.com.br/premiobigua. A ideia, revela Passoni, é envolver e levar a proposta ambiental a mais pessoas no ambiente virtual.
Teremos espaço para perguntas, para ter interação com o público. Neste formato virtual, certamente vamos conectar mais pessoas no meio corporativo, poder público, ambientalistas, estudantes, envolvendo mais pessoas e entregando um conteúdo que será um grande sucesso, disse Passoni.

PREMIAÇÃO

Há nove anos, projetos de escolas, produtores rurais, instituições de ensino e empresas ganham destaque no Sul do Espírito Santo por meio da premiação. O prêmio, faz referência ao pássaro Biguá. Uma ave que havia desaparecido do Rio Itapemirim, mas que graças às ações de preservação, voltou a ser visto pelos cachoeirenses.
O Prêmio Biguá de Sustentabilidade é regional, envolve todas as cidades do Sul. A partir do lançamento, as inscrições para a 9ª edição estão abertas pelo site. Este ano, podem participar iniciativas sustentáveis nos seguintes segmentos: escola, ensino superior, sociedade civil, produtor rural, empreendedor ambiental e prefeitura municipal. Além de valores em dinheiro, os projetos serão homenageados com troféus e a categoria escola e ensino superior, recebem aparelhos de TV.
Ganhadores do prêmio e autoridades presentes em 2019
Ganhadores do prêmio e autoridades presentes em 2019 Crédito: Walace Hull
O diretor da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni, reforça a importância de celebrar as boas ideias. O foco do prêmio sempre é de difundir as experiências de sucesso na preservação e recuperação dos recursos naturais, a água, o solo, fauna e flora, envolvendo principalmente produtores rurais, escolas e poder público. É despertar nas pessoas a importância do uso consciente e sustentável do meio ambiente, frisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados