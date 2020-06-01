Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2020 será lançado na quarta (3)

Ganhadores recebem o Prêmio Biguá de Sustentabilidade Crédito: Walace Hull

Garantir a sustentabilidade quanto ao uso dos recursos hídricos, bem como reduzir a escassez de água, impedir o desmatamento ou a poluição são desafios cada vez difíceis de serem solucionados em todo o mundo. Mas há quem faça a diferença bem perto de nós. Para reconhecer essas boas ideias, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade vai ser lançado nesta quarta-feira (3) em formato virtual.

A iniciativa de reconhecer as atitudes que são inspirações é da TV Gazeta Sul. Este ano, o tema é Novas atitudes geram um novo mundo. Novo também será o formato da abertura da premiação. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento, acontecerá no modelo de live e contará com a participação da jornalista e escritora Sônia Bridi.

A escolha da Sônia Bridi já vem sendo pensada há alguns anos. Ela tem esse foco, fala e com seu trabalho mostra exemplos de sustentabilidade no mundo inteiro. Nossa expectativa é altíssima, pois temos visto que as pessoas têm buscado saber sobre o lançamento. A live será especial, completamente diferente do que estamos vendo. Será dentro do estúdio, em Vitória, com apresentação da repórter Luanna Esteves, explica o diretor da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni.

A Gazeta, através do link A palestra da jornalista Sônia Bridi será transmitida ao vivo, a partir das 20h, pelo site, através do link agazeta.com.br/premiobigua . A ideia, revela Passoni, é envolver e levar a proposta ambiental a mais pessoas no ambiente virtual.

Teremos espaço para perguntas, para ter interação com o público. Neste formato virtual, certamente vamos conectar mais pessoas no meio corporativo, poder público, ambientalistas, estudantes, envolvendo mais pessoas e entregando um conteúdo que será um grande sucesso, disse Passoni.

PREMIAÇÃO

Há nove anos, projetos de escolas, produtores rurais, instituições de ensino e empresas ganham destaque no Sul do Espírito Santo por meio da premiação. O prêmio, faz referência ao pássaro Biguá. Uma ave que havia desaparecido do Rio Itapemirim, mas que graças às ações de preservação, voltou a ser visto pelos cachoeirenses.

O Prêmio Biguá de Sustentabilidade é regional, envolve todas as cidades do Sul. A partir do lançamento, as inscrições para a 9ª edição estão abertas pelo site. Este ano, podem participar iniciativas sustentáveis nos seguintes segmentos: escola, ensino superior, sociedade civil, produtor rural, empreendedor ambiental e prefeitura municipal. Além de valores em dinheiro, os projetos serão homenageados com troféus e a categoria escola e ensino superior, recebem aparelhos de TV.

Ganhadores do prêmio e autoridades presentes em 2019 Crédito: Walace Hull