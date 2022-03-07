Prejuízo com incêndio em supermercado no ES pode chegar a R$ 2,5 milhões

Prejuízo com incêndio em supermercado pode chegar a R$ 2,5 milhões Crédito: Divulgação/ Felipe Campos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 23h30 e foi completamente apagado às 4h da madrugada deste domingo (6). Um vizinho do imóvel viu fumaça saindo do supermercado e avisou ao dono, Caio Sobreira, que reside em Marataízes.

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Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, o proprietário contou que 85% do supermercado foi queimado no incêndio, incluindo alimentos, gôndolas e o setor administrativo. Apesar de triste, afirmou que pretende se reerguer e abrir o estabelecimento novamente em breve.

O supermercado funciona há 10 anos. A família, pais e dois filhos, são donos de quatro supermercados da rede – dois em Marataízes e dois em Piúma . O imóvel é alugado e o seguro será acionado.

Nas redes sociais, logo após o incêndio, moradores escreveram mensagens de apoio e solidariedade. “Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e solidariedade, pois isso é só o começo de uma linda história”, escreveu Caio Sobreira.