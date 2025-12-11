Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Chuvas causaram estragos em cidades da Região Serrana do dia 4 de novembro Crédito: Redes Sociais

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na última terça-feira (9). A informação foi divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), após o interior do município ser afetado por uma forte chuva que causou prejuízos no dia 4 de novembro deste ano.

Na data, de acordo com a Defesa Civil do município, houve prejuízos em cerca de 20% das plantações de café e abacate em diversas comunidades da zona rural e, por conta dos estragos, o município decretou situação de emergência no dia 13 de novembro.