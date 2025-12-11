A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Publicado em 11/12/2025 às 10h25
Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo
Chuvas causaram estragos em cidades da Região Serrana do dia 4 de novembro Crédito: Redes Sociais

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na última terça-feira (9). A informação foi divulgada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), após o interior do município ser afetado por uma forte chuva que causou prejuízos no dia 4 de novembro deste ano.

Na data, de acordo com a Defesa Civil do município, houve prejuízos em cerca de 20% das plantações de café e abacate em diversas comunidades da zona rural e, por conta dos estragos, o município decretou situação de emergência no dia 13 de novembro. 

Segundo o Governo Federal, a medida permite ao município solicitar recursos para os gastos com ações de defesa civil, como assistência à população, reconstrução de infraestrutura e recuperação de áreas atingidas. O órgão explicou, ainda, que, com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU (Diário Oficial da União) com o valor a ser liberado.

Publicidade