Mais residências em risco

Prefeitura retoma demolição de imóveis em Cobi de Baixo, Vila Velha

Após desabamento de prédio em Cobi de Baixo, outras construções foram demolidas e pelo menos quatro casas devem ir ao chão até o fim da semana

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:21

O trabalho de demolição de imóveis em risco no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, segue em andamento após o desabamento de um prédio de cinco andares na madrugada de quarta-feira (29). No mesmo dia, outro prédio vizinho, que também apresentava risco, foi demolido pela Defesa Civil Municipal. Segundo apuração da repórter Alice Souza, da TV Gazeta, a previsão é que mais quatro casas sejam demolidas até fim da semana.

No início da manhã desta quinta-feira (30), equipes da EDP e de empresas de telefonia trabalhavam na região para retirar energia, cabos de internet e telefonia de outros imóveis que também serão demolidos. Depois, equipes da prefeitura retomaram o trabalho de demolição das casas (veja vídeo acima).

Área interditada e famílias retiradas

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, seis imóveis foram interditados e os moradores notificados a deixar suas residências. Técnicos da Defesa Civil, junto às secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Obras, além do Corpo de Bombeiros, permanecem no local. O objetivo é garantir segurança, acompanhar a retirada dos pertences das famílias e iniciar a limpeza dos escombros.

Prefeitura retoma demolições em Cobi de Baixo Crédito: Alice Sousa

Três famílias foram incluídas no programa de auxílio-moradia temporário, benefício da Defesa Civil destinado a moradores em áreas de risco. Outras duas famílias, que viviam em imóveis alugados, também precisaram deixar a região e procuram novas casas para alugar.

Bombeiros ainda trabalham no local

O desabamento ocorreu por volta das 3h30 de quarta-feira (29) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros com cães farejadores, além da Defesa Civil. Segundo apuração da TV Gazeta no local, os bombeiros ainda dão apoio ao trabalho da Defesa Civil municipal. As demolições ocorrem após os militares verificarem a área procurando por animais e possíveis vítimas. Caso nada seja encontrado, a Defesa Civil procede com a demolição.

Segundo moradores, o prédio que caiu estava desocupado há cerca de 10 anos. A proprietária de um dos apartamentos contou à reportagem que deixou o local em 2014, após orientações da Defesa Civil devido a riscos estruturais causados por chuvas.

Segurança no entorno

Os imóveis atingidos ficam próximos à Avenida Brasil e à Rodovia Darly Santos (conhecida como Rodovia Kennedy), áreas de grande circulação em Vila Velha. A orientação da prefeitura é que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pela região, já que as equipes continuam trabalhando em cortes de energia e telecomunicações, além das demolições previstas para os próximos dias.

O subsecretário de Defesa Civil de Vila Velha, Afonso Belenda, destacou que as equipes seguem mobilizadas para “garantir a segurança das famílias e minimizar os riscos na área afetada”.

