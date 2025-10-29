Prédio desaba em Cobi de Baixo, Vila Velha; veja antes e depois

Prédio desaba no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um prédio desabou na Avenida Brasil, no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, por volta das 3h30 da madrugada desta quarta-feira (29). A construção e outros imóveis próximos já haviam sido evacuados por orientação da Defesa Civil Municipal devido ao risco de desabamento. Não há registro de feridos até o momento.

Moradores da região relataram que o barulho da queda acordou parte do bairro. “Nos assustamos, mas já esperávamos que desabaria. A Defesa Civil já veio aqui mais de três vezes. Quando teve o estrondo, viemos olhar e tinha poeira para todo lado”, contou Francisco, morador da região. Alguns moradores da rua onde ocorreu o desabamento saíram de suas casas com medo de deslizamentos na área.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local.