Queda de prédio em Vila Velha: risco de novos desabamentos suspende buscas

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:31
Após a queda de um prédio no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29), as buscas no local foram interrompidas pelo Corpo de Bombeiros durante a manhã devido ao risco de desabamento de construções próximas. O edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil Municipal, mas moradores da região informaram às equipes da corporação e da prefeitura que uma pessoa em situação de rua estaria no imóvel.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Vila Velha avaliaram que um dos prédios vizinhos à construção que desabou também corre risco de queda a qualquer momento. Moradores de casas e prédios na área estão sendo orientados a deixar imediatamente suas residências como medida de segurança. Até o momento, não há registro de vítimas.
Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Quando foi comunicada a necessidade de buscas no imóvel, no início da manhã, o Corpo de Bombeiros enviou ao local duas equipes de salvamento — ABTS02 e ABTS32 (CERD) — além do grupo K9, com cães farejadores. A Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal também acompanham a ocorrência.
Moradores contaram que o barulho do desabamento acordou parte do bairro. “Nos assustamos, mas já esperávamos que desabaria. A Defesa Civil já veio aqui mais de três vezes. Quando teve o estrondo, viemos olhar e tinha poeira para todo lado”, disse Francisco, morador da região.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o