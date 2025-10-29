Home
>
Cotidiano
>
Queda de prédio em Vila Velha: risco de novos desabamentos suspende buscas

Queda de prédio em Vila Velha: risco de novos desabamentos suspende buscas

Edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil Municipal, mas havia a informação de que uma pessoa em situação de rua estaria no imóvel

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:31

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha
Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Após a queda de um prédio no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29), as buscas no local foram interrompidas pelo Corpo de Bombeiros durante a manhã devido ao risco de desabamento de construções próximas. O edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil Municipal, mas moradores da região informaram às equipes da corporação e da prefeitura que uma pessoa em situação de rua estaria no imóvel.

Recomendado para você

Conteúdo multimídia conta com bastidores da produção, série de entrevistas e reportagens em A Gazeta e na Rádio CBN Vitória

A Gazeta lança série especial sobre 10 anos da tragédia de Mariana

Edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil Municipal, mas havia a informação de que uma pessoa em situação de rua estaria no imóvel

Queda de prédio em Vila Velha: risco de novos desabamentos suspende buscas

No programa desta quarta (30), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: casos de câncer de mama em homens são raros mas merecem atenção

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Vila Velha avaliaram que um dos prédios vizinhos à construção que desabou também corre risco de queda a qualquer momento. Moradores de casas e prédios na área estão sendo orientados a deixar imediatamente suas residências como medida de segurança. Até o momento, não há registro de vítimas.

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha

Pessoas deixam suas casas após prédio desabar no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha por Ricardo Medeiros
Pessoas deixam suas casas após prédio desabar no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha por Ricardo Medeiros
Defesa Civil pede que moradores deixem suas casas após desabamento em Vila Velha por Ricardo Medeiros
Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha por Ricardo Medeiros
Prédio que desab por Ricardo Medeiros
1 de 5
Pessoas deixam suas casas após prédio desabar no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha por Ricardo Medeiros

Quando foi comunicada a necessidade de buscas no imóvel, no início da manhã, o Corpo de Bombeiros enviou ao local duas equipes de salvamento — ABTS02 e ABTS32 (CERD) — além do grupo K9, com cães farejadores. A Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal também acompanham a ocorrência.

Moradores contaram que o barulho do desabamento acordou parte do bairro. “Nos assustamos, mas já esperávamos que desabaria. A Defesa Civil já veio aqui mais de três vezes. Quando teve o estrondo, viemos olhar e tinha poeira para todo lado”, disse Francisco, morador da região.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais