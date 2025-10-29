A Gazeta - Agora

Prédio vizinho ao que desabou em Vila Velha é demolido

Publicado em 29/10/2025 às 15h50
Defesa Civil Municipal faz demolição de prédio vizinho ao imóvel que desabou em Vila Velha
Prédio em destaque na imagem foi demolido por risco estrutural Crédito: Deyvison Reis

O prédio vizinho ao que desabou em Cobi de Baixo, em Vila Velha, foi demolido pela Defesa Civil Municipal na tarde desta quarta-feira (29). O imóvel também possuía problemas estruturais e poderia desabar a qualquer momento. No local morava um homem com 12 gatos e um cachorro, que precisou desocupar a residência.

Outros seis imóveis na Avenida Brasil também foram interditados por risco estrutural e devem ser demolidos. Segundo o repórter João Brito, da TV Gazeta, as novas demolições devem ocorrer a partir de quinta-feira (30).

