Prédio vizinho ao imóvel que desabou terá que ser demolido em Vila Velha

Segundo a prefeitura, seis imóveis foram interditados e os moradores notificados a deixarem as residências, que apresentam risco estrutural

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 14:02

O cabelereiro Rodolfo Rosa precisou deixar o local onde morava há 10 anos Crédito: Oliveira Alves

O prédio vizinho ao que desabou na madrugada desta quarta-feira (29), na Avenida Brasil, em Cobi de Baixo, Vila Velha, vai ter que ser demolido, segundo representantes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Obras. Equipes da concessionária EDP desligaram a rede elétrica do prédio que será demolido e o local já foi evacuado. Segundo a prefeitura, seis imóveis foram interditados e os moradores notificados a deixarem as residências, que apresentam risco estrutural.

O cabeleireiro Rodolfo Rosa, que morava no prédio que será demolido, contou que viveu momentos de desespero durante o colapso da construção vizinha.“Moro aqui há 10 anos. Por volta de 3h da manhã foi um barulhão e subiu muita poeira. Achamos que nosso prédio havia desabado, mas era o do lado. Estou em pânico até agora. A Defesa Civil Municipal disse apenas para eu sair, porque é perigoso, mas eu não tenho para onde ir. Tenho 12 gatos e um cachorro”, relatou.

A Prefeitura de Vila Velha informou que equipes da Defesa Civil, em conjunto com as secretarias de Desenvolvimento Urbano (com a gerência de Habitação), Assistência Social, Obras e Serviços Urbanos, além do apoio do Corpo de Bombeiros, seguem no local realizando levantamento o monitorando a situação.

A limpeza dos escombros será iniciada assim que todos os bens forem retirados, e, à medida que a área for sendo liberada, os demais imóveis atingidos também serão demolidos, de forma segura e controlada. Segundo o subsecretário de Defesa Civil, Afonso Belenda, “as equipes seguem mobilizadas para garantir a segurança das famílias e minimizar os riscos na área afetada.”

Quanto ao aluguel social, a prefeitura afirmou que os moradores que se enquadrarem nos critérios da lei municipal que trata das moradias em área de risco receberão o benefício, conforme previsto na legislação vigente.

Prédio que caiu estaria desocupado

O edifício que desabou estava desocupado por orientação da Defesa Civil de Vila Velha, mas havia suspeita de que uma pessoa em situação de rua pudesse estar no local. As buscas chegaram a ser iniciadas pelo Corpo de Bombeiros, mas foram pausadas pela manhã devido ao risco de novos desabamentos. Até o momento, não há registro de vítimas.

Prédio desabou no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

