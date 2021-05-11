Prefeitura promete resolver problema de iluminação na Capital em até 40 dias

Boa parte da iluminação do trecho do calçadão de Camburi já foi refeita, inclusive com troca de luminárias Crédito: Divulgação/Setran

Não é de hoje que boa parte da população de Vitória nota que a iluminação pública na cidade está apagada em muitos pontos. Em alguns deles a situação era crítica, como em trechos da orla de Camburi e entre o Iate Clube e o acesso à Ilha do Frade. O breu provoca insegurança e deixa receoso quem precisa passar por esses pontos.

Bom Dia ES, da TV Gazeta, que em um prazo um pouco superior a um mês a iluminação pública nos trechos afetados e em outros pontos da cidade deve voltar a funcionar normalmente. A boa notícia é que essa situação tem data para acabar, segundo a Prefeitura de Vitória . O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura, Alex Mariano, explicou na manhã desta terça-feira (11) aoque em um prazo um pouco superior a um mês a iluminação pública nos trechos afetados e em outros pontos da cidade deve voltar a funcionar normalmente.

"Com a atualização do contrato de manutenção, que entra em vigor nesta semana, acreditamos que em um prazo entre 30 a 40 dias possamos restabelecer toda a iluminação pública da orla e também nos bairros afetados. A parte emergencial já foi feita e partiremos para essa nova etapa", destacou.

Além do furto recorrente de cabos e fios, principal causa para a escuridão, outro problema apontado pelo secretário foi um curto-circuito ocorrido no trecho da orla de Camburi, no último sábado (8), afetando a parte inicial do calçadão até o Píer de Iemanjá.

"Esse trecho nós já consertamos, trocando os cabos de cobre por alumínio, mas houve um problema no último final de semana de curto-circuito. Então tivemos de fazer um levantamento e, ontem mesmo à noite, conseguimos arrumar o trecho entre os quiosques 1 e 2", salientou o chefe da pasta.

CONTRATO DEFASADO

Mariano destacou que a prefeitura precisou encerrar o contrato que estava vigente para a manutenção da iluminação pública na cidade e fazer um novo, que também contemplasse obras para melhorias.

"Havia um contrato ineficiente e tivemos de rescindir e fazer um novo, pois o anterior não incluía a possibilidade de realizar obras. Como havia muito furto de fiação, então trocamos o uso de cabos de cobre por de alumínio, com valor muito menor. Fizemos também o envelopamento dos cabos e das caixas (de derivação) em vários pontos, como a Av. Adalberto Simão Nader, e todo o calçadão de Camburi até o Píer de Iemanjá. Restabelecemos também o trecho da Praça dos Namorados, da Praia do Canto até a Curva da Jurema. Estão faltando apenas oito postes e agora vamos para o estacionamento da Praça do Papa", detalhou.

Roubos de fios de cobre provocam a suspensão da iluminação pública. Prefeitura está substituindo material por alumínio, que possui menor valor de revenda Crédito: Divulgação/PMV

Na região do Saldanha da Gama, no Forte São João, o chefe da Setran explicou que a falta de iluminação se deu pelo rompimento de cabos e o trecho passará por uma intervenção maior, já que precisará cortar a calçada para que realizar a religação. No bairro Forte São João e no Viaduto Caramuru, no Centro, a expectativa é de que ainda nesta semana ambos os locais voltem a estar iluminados.

ECONOMIA

Inicialmente, a Prefeitura de Vitória havia estipulado gastar quase meio milhão de reais para recolocar a iluminação pública em ordem, mas, segundo Mariano, o custo será bem inferior.

"Nós havíamos estimado em torno de R$ 400 mil para fazer todas as obras e a recomposição de equipamentos, além do custo social (segurança pública e afins). Priorizamos neste primeiro momento o pedestre, para restabelecer a circulação de pessoas, fizemos alguns pontos da Praia de Camburi e contemplaremos toda a orla. Não vamos gastar nem R$ 400 mil. Acompanhamos todo lançamento de obra, onde foi preciso trocar cabo, fazer reconexões e trocas de caixas. Gastaremos em obras em torno de R$ 150 mil. O contrato até aqui foi emergencial e agora será desenvolvido um serviço contínuo de manutenção ao longo do ano. Não são dois contratos", explicou o secretário.

Outro ponto que vai gerar economia futura aos cofres públicos é a troca do material condutor. Nos trechos que estão sendo refeitos, a Prefeitura está substituindo os fios de cobre por alumínio, que possui valor de mercado muito inferior. Essa medida, segundo o chefe da Setran, já começou a surtir efeito em relação aos furtos dos materiais.

"Toda a extensão das avenidas Norte-Sul e a Adalberto Simão Nader já foi refeita. Há apenas algumas luminárias queimadas, que serão trocadas em breve. Já identificamos tentativas de furto nesses locais, mas o indivíduo desiste de levar o material ao notar que é alumínio e não cobre. Estamos fazendo o envelopamento também dos cabos e vamos concretar os trechos de aterramento na areia para dificultar ainda mais as ações criminosas", explicou.