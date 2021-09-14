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Moradores contrariados

Prefeitura corta quase todas as árvores de praça em São José do Calçado

Segundo a administração municipal, árvores estavam velhas, cheias de cupim e prejudicavam a estrutura da praça central da cidade e outras serão plantadas no local

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 18:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2021 às 18:18
Prefeitura corta árvores de praça central de São José do Calçado
Prefeitura corta árvores de praça central de São José do Calçado Crédito: Reprodução/ Rodrigo Tales Candido Ferreira
Os moradores de São José do Calçado, no extremo sul do Espírito Santo, estão contrariados porque, segundo eles, a prefeitura cortou quase todas as árvores da praça central da cidade nesta terça-feira (14). A administração municipal alega que árvores estavam velhas, cheias de cupim e prejudicavam a estrutura do local.
Imagens das árvores cortadas foram registradas por Rodrigo Tales Candido Ferreira, morador da região. “Estão alegando que  as árvores estão com cupim. Será que não poderiam fazer o tratamento? Fica a pergunta. Vi que duas estavam com cupim, mas as outras, não. Acho que poderiam ser tratadas. É um absurdo”, disse.
À reportagem da TV Gazeta Sul, moradores disseram que as árvores faziam sombra e deixavam a paisagem da praça mais bonita.
Demandada sobre o assunto, a Prefeitura de São José do Calçado explicou que teve a liberação da Secretaria de Meio Ambiente para cortar as árvores, que, segundo o município, estavam muito velhas, cheias de cupim e prejudicavam a estrutura da praça. No lugar, segundo o prefeito Antônio Coimbra, a prefeitura irá plantar novas árvores no local, que receberá um novo projeto de paisagismo.

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