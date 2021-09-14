Prefeitura corta quase todas as árvores de praça em São José do Calçado

Imagens das árvores cortadas foram registradas por Rodrigo Tales Candido Ferreira, morador da região. “Estão alegando que as árvores estão com cupim. Será que não poderiam fazer o tratamento? Fica a pergunta. Vi que duas estavam com cupim, mas as outras, não. Acho que poderiam ser tratadas. É um absurdo”, disse.

Demandada sobre o assunto, a Prefeitura de São José do Calçado explicou que teve a liberação da Secretaria de Meio Ambiente para cortar as árvores, que, segundo o município, estavam muito velhas, cheias de cupim e prejudicavam a estrutura da praça. No lugar, segundo o prefeito Antônio Coimbra, a prefeitura irá plantar novas árvores no local, que receberá um novo projeto de paisagismo.