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Cachoeiro de Itapemirim

Prefeitura do ES contrata temporários com salário de até R$ 10 mil

Oportunidades estão disponíveis para candidatos de níveis fundamental, médio e superior; interessados podem se inscrever até 19 de setembro

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 set 2021 às 12:49
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim lançou edital para novo processo seletivo Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim / Divulgação
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo a contratação de 54 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.100 a R$ 10 mil. Além das vagas iniciais, a seleção também vai formar cadastro de reserva.
Há oportunidades para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior com jornadas de 15, 20, 30 e 40 horas semanais.
De acordo com o edital, os postos de trabalho são para os seguintes cargos:
  • Operador de máquinas e veículos especiais (3)
  • Cuidador social (11)
  • Técnico de prótese dentária (1)
  • Técnico de informática (1)
  • Técnico de enfermagem (11)
  • Enfermeiro (11)
  • Farmacêutico (1)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Médico clínico geral (3)
  • Médico do trabalho (1) 
  • Médico da família - generalista (10)
Os candidatos podem se inscrever até 19 de setembro de 2021, pelo site da prefeitura. A seleção será feita por meio de avaliação de títulos e de experiência profissional, seguindo os critérios preestabelecidos no edital de abertura.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 20 de setembro, a partir das 17h. O prazo final das contratações não excederá o dia 31 de julho de 2022, podendo ser prorrogado conforme estrita necessidade temporária de excepcional interesse da prefeitura, até o limite máximo da vigência da seleção, que é de um ano.

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