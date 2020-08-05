Prefeito de Mimoso do Sul testa positivo para Covid-19

O prefeito de Mimoso do Sul, Ângelo Guarçoni (MDB), testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Giló, como é popularmente conhecido, divulgou nesta terça-feira (04) em suas redes sociais que se recupera em isolamento social, em casa.
Meus amigos e amigas, venho informar a todos que testei positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia venho tomando todos os cuidados e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e mesmo assim contraí o vírus. Estou com sintomas leves de dores no corpo e realizando trabalho em casa, mantendo o isolamento social tão necessário. Fica aqui o meu abraço a todos!, escreveu em sua rede social.
Além de Mimoso, prefeitos de outros municípios sulinos também enfrentaram a doença, como José Carlos de Almeida (DEM), de São José do Calçado e Josemar Machado Fernandes (PDT), de Atílio Vivácqua.
De acordo com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), além deles, também foram infectados o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos); Marilândia, Geder Camata (Podemos); de Boa Esperança, Lauro Vieira (PP); de Sooretama, Alessandro Broedel (Republicanos); de São Gabriel da Palha, Céia Ferreira (Cidadania); e de Água Doce do Norte, Paulo Márcio (PSB), que acabou falecendo em decorrência da doença.
CORONAVÍRUS EM MIMOSO
Mimoso do Sul, segundo os dados divulgados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) até esta terça-feira (04), contabiliza 578 confirmações, três mortes e 504 curados da Covid-19. O município segue no risco moderado para a transmissão da doença, conforme o mapa de risco elaborado pelo Governo do Estado.