Prefeito de Mimoso do Sul testa positivo para Covid-19

Meus amigos e amigas, venho informar a todos que testei positivo para a Covid-19. Desde o início da pandemia venho tomando todos os cuidados e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e mesmo assim contraí o vírus. Estou com sintomas leves de dores no corpo e realizando trabalho em casa, mantendo o isolamento social tão necessário. Fica aqui o meu abraço a todos!, escreveu em sua rede social.