Por que advogado suspeito de injúria racial foi solto sem pagar fiança?

Especialistas ouvidos por A Gazeta explicam os motivos que levaram o juiz a conceder liberdade provisória ao advogado José Miranda da Lima, após ofensa a PM durante abordagem

José Miranda Lima foi preso, mas acabou sendo solto após audiência de custódia. (Leitor/A Gazeta)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

A liberdade concedida, no entanto, é provisória. Uma série de medidas cautelares foram decretadas e, caso alguma delas seja descumprida, José pode ser preso preventivamente. Numa eventual condenação pelos crimes dos quais é acusado, a pena pode chegar a 6 anos de prisão em regime fechado, na esfera criminal, além de punições administrativas, como perda da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não poder mais exercer mais a advocacia e multa.

Especialistas ouvidos pela reportagem de A Gazeta explicaram os motivos que levaram o juiz Luiz Guilherme Risso a conceder a liberdade provisória a José Miranda da Lima sem necessidade de pagar fiança, mesmo com os registros em vídeo e a prisão em flagrante pelo crime de injúria racial, cuja legislação se tornou mais rígida após a atualização recente da Lei nº 14.532/23.

Prisão em flagrante

Primeiramente, é importante lembrar que o advogado, mesmo preso em flagrante, ainda não foi condenado. Por isso, ainda é tratado como suspeito. "Não se pode decretar uma prisão preventiva para antecipar cumprimento penal. Ele ainda terá o devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa", lembra o advogado criminalista e mestre em Direito pela Universidade Gama Filho Josmar Pagotto.

Mesmo que a prisão em flagrante não tenha sido convertida em preventiva, no termo da audiência de custódia o juiz considera que a atuação da polícia foi perfeita. "Constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios", diz o texto, que também deixa claro que José não relatou ter sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão por nenhum agente de segurança.

Regime de exceção

O advogado Sandro Câmara lembra que a prisão é um regime de exceção. Antes de ser condenada, uma pessoa só permanece presa em algumas situações. "Ele (José Miranda) tem bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Até a idade dele é um fator que favorece a não aplicação de prisão nesse caso. Há medidas menos gravosas a serem adotadas nesse momento. Então, acredito que a prisão seria um excesso", opina Câmara.

Josmar Pagotto explica que as características do crime também corroboram a decisão do juiz. "Não é um crime violento. Esse tipo de benefício (liberdade provisória) não se concede quando estamos lidando com organizações criminosas, pessoas armadas ou reincidentes", explica o especialista.

Argumentos semelhantes embasaram a decisão judicial. "À luz do que garante a Constituição da República, ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção", argumenta o juiz Luiz Guilherme Risso na decisão.

Benefício do crime ser inafiançável?

A legislação que trata do crime de injúria racial foi atualizada no ano passado, por meio da Lei nº 14.532/23, equiparando o delito ao crime de racismo e o tratando como crime inafiançável. Por isso, o juiz não arbitrou nenhum valor a ser pago pelo suspeito, como explica Josmar Pagotto. "Ele não lidou com fiança, porque não é cabível. Não tem dinheiro nenhum que pague essa conta", destaca.

O fato de um crime ser inafiançável remete a um enrijecimento da legislação. No caso do advogado preso na Praia do Canto, no entanto, o dispositivo pareceu beneficiá-lo, já que ele obteve a liberdade sem a necessidade de pagamento algum. O advogado criminalista Flávio Fabiano explica que o pagamento de fiança é uma medida adversa à prisão e não deve ser encarada como um modo de penalizar.

O pagamento de fiança não pode ser entendido como uma forma de apenar ou de manter uma pessoa presa. É um requisito para ele sair, não uma forma de punir o acusado. Outras medidas também podem ser decretadas Flávio Fabiano • Advogado criminalista

No caso de José Miranda, as seguintes medidas cautelares foram aplicadas pelo juiz:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa; Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; Comparecer em até 5 dias úteis a contar da data ao juízo ao qual o auto de prisão em flagrante foi distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; Recolhimento domiciliar das 21h às 6h.



MP favorável à liberdade

Outro ponto que merece destaque é que a decisão do juiz atendeu ao pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo consta do termo da audiência de custódia, o promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos requereu "a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, incluindo a proibição de conduzir veículo automotor", diz trecho do texto.

"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informa que não foi requerida a prisão preventiva do custodiado por ele ser primário e portador de bons antecedentes e por não estarem presentes, naquele momento, os requisitos estabelecidos na lei para o requerimento da prisão preventiva, pois não havia risco para a ordem pública, para aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. Nada obstante, o MPES requereu à Justiça a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento obrigatório em domicílio após determinado horário, proibição de dirigir e proibição de frequentar determinados locais, o que foi deferido pelo juiz", diz nota do MPES enviada à reportagem.

Impedido de exercer a profissão

Como antecipado pelo colunista de A Gazeta Leonel Ximenes, o advogado José Miranda Lima está impedido de advogar pelos próximos 30 dias. "Decidi agora pela manhã, ouvindo o conselho seccional, que em sua maioria de votos autorizou a suspensão por 30 dias do advogado visando à apuração dos fatos”, explicou José Carlos Risk, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), em entrevista à coluna. A suspensão pode ser prorrogada por mais um mês.

Josmar Pagotto explica que o advogado José Miranda pode ter que responder perante o tribunal de ética e disciplina da OAB. Caso seja considerado que a conduta foi infamante, ele pode ser penalizado de diversas formas, que vão desde censura até exclusão da Ordem.

Entenda o caso

O advogado José Miranda, de 69 anos, foi preso por dirigir embriagado, bater em um carro e ainda proferir ofensas de cunho racista contra um policial militar durante abordagem na noite do último sábado (2), em Vitória. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou quando um motorista abordou uma equipe que estava na Avenida Dante Michelini para informar que o condutor de um Ford Fusion havia batido no carro dele, danificando o retrovisor, e seguido em alta velocidade pela Rodovia Norte Sul fazendo manobras arriscadas.

Os policiais foram procurar o veículo e o encontraram trafegando por Jardim da Penha. O carro foi perseguido desde a Ponte de Camburi, mas só parou na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. O motorista desceu e, segundo o relato do boletim de ocorrência, aparentava estar bêbado. Ele se apresentou como advogado, questionou o porquê de ter sido abordado e, após ser questionado, José confirmou que havia bebido durante uma confraternização em Jardim Camburi.

Foi realizado o teste do bafômetro, que deu positivo. Durante a abordagem, os policiais relataram que o advogado dizia a todo momento que os militares envolvidos na ocorrência iriam se dar mal, já que ele conhecia autoridades. José ainda xingou e proferiu falas de cunho racista direcionadas a um agente, enquanto era colocado no compartimento de segurança da viatura.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, desacato a funcionário público e injúria racial". Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

As equipes de reportagem de A Gazeta e da TV Gazeta tentaram contato com a defesa, familiares e com o próprio José Miranda, mas não obtiveram retorno.

