Homem tenta ferir policiais com canivete e acaba morto em Alfredo Chaves

De acordo com a polícia, homem estava alterado e tentou por duas vezes golpear os militares com um canivete na tarde de domingo (3)

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto a tiros após desobedecer a uma ordem da Polícia Militar para que largasse um canivete, no bairro Cachoeirinha, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a polícia, ele estava alterado e tentou por duas vezes golpear os militares.