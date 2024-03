Vítima de traficantes

'Fiquei desesperado', diz taxista mantido refém em morro de Vitória

Profissional ficou sob a mira de criminosos do Bonfim durante a madrugada desta segunda-feira (4), com dois passageiros

O taxista feito refém com dois passageiros em um beco do bairro Bonfim, em Vitória, relatou os momentos de pânico que passou enquanto ficava sob a mira de traficantes na madrugada desta segunda-feira (4). Ele disse que eram pelo menos quatro homens armados impedindo que ele e os clientes fossem embora.

"Eles falaram que era para eu ficar tranquilo porque não ia acontecer nada, que não era assalto, só queriam o carro para fazer alguma missão. Eu fiquei desesperado, fiquei quietinho, na minha", detalhou a vítima em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

O taxista aceitou uma corrida para a região de São Benedito, durante a madrugada. Um dos passageiros disse à TV Gazeta que ia até lá comprar maconha. Chegando ao local, todos foram obrigados a descer do veículo, tiveram os celulares interceptados e ficaram à mercê dos bandidos, que queriam usar o veículo para dar um ataque no Morro do Macaco, bairro rival.

Depois do ataque, os bandidos voltaram para a região do Bonfim, mas foram perseguidos pela polícia. "Eu pensei em sair correndo, porque os bandidos estavam subindo o morro trocando tiro com a polícia. No primeiro momento eu abaixei, nisso os bandidos que estavam apontando a arma para nós subiram o morro e sumiram. Aí pensei em fugir, só que na nossa frente havia dois usuários que podiam reconhecer a gente", disse o taxista.

Ouvi um monte de rajadas de tiros, só olhei para o céu e falei: meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Fiquei de 1h30 até a viatura da polícia chegar e resgatar a gente. X. • Taxista feito refém

De acordo com a Polícia Civil, ninguém foi preso. "Eu estava certo, porque eu estava fazendo meu serviço. Trabalho com táxi há mais de 10 anos e nunca passei por isso. Já passei por assalto, sequestro, nunca", desabafou o taxista.

Entenda o caso

Dois passageiros e um taxista ficaram sob a mira de traficantes por pelo menos três horas em um beco do bairro Bonfim, em Vitória, enquanto os criminosos usavam o veículo em um ataque ao grupo rival, no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, durante a madrugada desta segunda-feira (4). Na volta, os bandidos chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar e abandonaram o táxi, que bateu em um muro na Avenida Marechal Campos.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, dois passageiros pediram o táxi para irem até o Morro São Benedito comprar maconha. Chegando lá, eles foram feitos reféns pelos traficantes, que queriam utilizar o veículo.

"Eles seguraram todos os nossos telefones e o carro. Aí nós não entendemos, estávamos num lugar para comprar uma droga ilícita, que já não é certo, mas nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez que a gente foi num lugar onde o tráfico está presente e segura os usuários como reféns", declarou um dos passageiros, um vendedor que preferiu não ser identificado.

Segundo ele, os traficantes pegaram o táxi e deram uma volta pelo bairro. Depois, cerca de quatro suspeitos voltaram, armados com fuzil e metralhadora. Os reféns pediram para ir embora, mas os criminosos disseram que eles teriam que ficar lá, em um berro do bairro Bonfim.

Os traficantes falaram assim: 'Me empresta o carro para a gente buscar uns caras ali, mas já estamos voltando'. Aí (o taxista) falou que não podia, mas o traficante estava com uma pistola na mão então nós tivemos que ficar lá. Nós ficamos na rua e eles com nossos telefones na mão, falando que era para a gente não ligar para a polícia X. • Vendedor feito refém

Os bandidos foram até o Morro do Macaco, usando o táxi, e deram um ataque. Na volta, policiais militares viram o veículo em alta velocidade pela Avenida Marechal Campos e uma perseguição começou. Na fuga, eles abandonaram o carro em uma ladeira; o veículo desceu e bateu em um muro.

Táxi foi abandonado por bandidos durante perseguição e acabou batendo em muro. (Ari Melo)

Os policiais continuaram as buscas e encontraram o taxista e os reféns no beco. Lá, teve troca de tiros entre os militares e traficantes. Segundo o passageiro que deu entrevista, um suspeito chegou a ser atingido e foi arrastado para a parte alta do morro. Depois do confronto, o trio foi resgatado.

Foi um susto danado. O tempo todo pensei que eles podiam fazer maldade com a gente, que a polícia podia chegar e confundir a gente com um deles. Ficamos naquela apreensão. Eu estava há um tempo sem fazer isso, de ir no lugar buscar porcaria, coisa errada, mas foi um caso atípico. Já vi usuário deixar telefone penhorado, mas o próprio usuário ficar (penhorado)? X. • Vendedor feito refém

O taxista e os dois passageiros foram resgatados no bairro e prestaram depoimento na Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. Não localizamos detenções relacionadas ao fato". Veja, abaixo, a nota completa da Polícia Militar:

"Na manhã desta segunda-feira (04), guarnições do Batalhão de Missões Especiais (BME) foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro Bonfim, Vitória, onde moradores estavam sendo impedidos de sair para o trabalho por um grupo de indivíduos armados.

Ao passar pela Av. Marechal Campos em direção ao local da ocorrência, a equipe se deparou com um táxi em fuga. Quatro pessoas saíram do veículo ainda em movimento efetuando disparos contra os militares. Isso fez com que precisassem revidar a agressão. Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Bonfim. Na fuga, os indivíduos deixaram cair um carregador de fuzil calibre 5.56mm com 20 munições. No local também foram recolhidas cápsulas de munição calibre 9mm e de 5.56mm.

Ao sair do bairro, a equipe foi abordada por um homem, de 29 anos, taxista, que contou que havia sido assaltado e tido o carro levado na madrugada desta segunda-feira. Ele e mais dois clientes foram feitos reféns pelos cinco suspeitos até o momento em que os suspeitos avistaram as guarnições. As vítimas foram conduzidas até a 1ª Delegacia Regional de Vitória sem lesões corporais."

