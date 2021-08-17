Polícia investiga morte de bebê de 9 meses em Água Doce do Norte

O corpo do bebê foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde serão feitos exames para apontar a causa da morte. Os pais da criança chegaram a conversar com a reportagem, mas não quiseram dar entrevista. Sobre os hematomas, disseram que o menino sofreu uma queda quando tinha quatro meses de idade.

A Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso foi registrado como "morte a esclarecer" e explicou que somente após o exame cadavérico será possível confirmar a causa da morte. “O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”, informou.