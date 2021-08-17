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Aguarda exame cadavérico

Polícia investiga morte de bebê de 9 meses em Água Doce do Norte

Na noite de domingo (15), os pais levaram o bebê ao Centro de Saúde informando que o menino estava engasgado. Médica que prestou atendimento disse à PM que a criança apresentava hematomas

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 21:59

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 ago 2021 às 21:59
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil somente abrirá inquérito se laudo cadavérico apontar morte violenta Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil vai investigar a morte de um bebê de nove meses em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, ocorrida na noite de domingo (15). Os pais contam que o menino se engasgou após ser amamentado e deixado deitado, quando a mãe foi tomar banho. Ainda de acordo com relato do pai do bebê à Polícia Militar, ele estava na sala da residência com a outra filha, quando ouviu um barulho estranho e foi checar. Ele disse que viu o filho com vômito saindo pela boca e pelo nariz, o pegou, mas já estava mole, sem reflexos, e que saíram imediatamente da residência em busca de atendimento médico.
Segundo a PM, o bebê já estava morto quando os pais chegaram ao Centro de Saúde da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a médica que atendeu o bebê acionou a polícia porque observou que o corpo tinha hematomas e não apresentava vestígios de vômito na boca e roupas. Ela informou que tentou reanimar a criança, sem sucesso.
O corpo do bebê foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde serão feitos exames para apontar a causa da morte. Os pais da criança chegaram a conversar com a reportagem, mas não quiseram dar entrevista. Sobre os hematomas, disseram que o menino sofreu uma queda quando tinha quatro meses de idade.
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que o caso foi registrado como "morte a esclarecer" e explicou que somente após o exame cadavérico será possível confirmar a causa da morte. “O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”, informou.

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